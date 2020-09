RECENSIE. Fitzcarraldo: Zomerse tapas en fingerfood op toplocatie

Antwerpen

Om het populaire sfeercafé Korsakov in leven te houden stortten uitbaters Carlos Maldonado en Katrien De Bruyn zich met Fitzcarraldo in een nieuw avontuur aan de andere kant van het Mechelseplein. Het voormalig bankgebouw heeft binnen plaats voor ruim honderd koppen maar zolang het nazomerweer het toelaat, is het op het kleurrijk terras te doen voor de betere nacho, tortilla en salade. Lees hier meer restaurantrecensies.