Recensie Fiskebar: no nonsense visgerechten Annelin Marien

26 juni 2019

10u00 0 Antwerpen Fiskebar is een vaste waarde in het Antwerpse restaurantleven: met zijn gezellige locatie aan het Marnixplein en lokale, verse visgerechten, is het restaurant zeker de moeite waard om er eens een tafel te reserveren. Nu de Oesterbar en de Fiskebar versmolten zijn tot één groter restaurant, is het misschien iets minder gezellig dan vroeger, maar de vis smaakt er nog altijd even goed.

Ik wil even een speciale vermelding maken voor restaurants die met een forfaitformule voor water werken. Ook in Fiskebar betaal je eenmalig 2,5 euro, en krijg je de hele avond à volonté water. Dat vind ik persoonlijk een supergroot voordeel, want ik drink veel water, en je betaalt je er soms blauw aan. Dat terzijde, kunnen we verder naar de voorgerechten. Ik bestel Sint-Jacobsvruchten met basilicumcrème en asperges, mijn vriend vraagt calamares. Dat laatste is een grote verrassing wanneer de voorgerechten worden geserveerd: geen gefrituurde ringen, maar echte, kleine inktvisjes! Ondanks dat ze er iets minder toegankelijk uitzien, smaken de inktvisjes heel goed. Ook de Sint-Jacobsvruchten zijn perfect, met een lekkere basilicumcrème.

Als hoofdgerecht neem ik dorade, mijn vriend neemt noordzeetong. Hiervoor kom je naar Fiskebar: de no nonsense visgerechten. Het hele gerecht draait om de vis, het pronkstuk, en die is altijd lekker vers en goed bereid. Bij de dorade komt een zeer smakelijke bruine saus, en de vis zelf is goed gekruid. De rijst en groenten die je erbij krijgt, zou je zowaar vergeten. Ook bij de tong vallen de bijgerechten in het niets naast de vis.

Tijd voor dessert: ik neem chocoladetaart, mijn vriend ‘le colonel’ (limoensorbet met een scheutje vodka). De chocoladetaart is smeuïg, het ijs en dulce de leche maken het nog nét iets meer dan gewoon chocoladetaart. Le colonel vind ik persoonlijk iets minder lekker. Maar naar Fiskebar kom je niet voor het dessert, want alles draait hier rond lekkere vis.

Contactgegevens:

Marnixplaats 11, 2000 Antwerpen

tel: 03 257 13 57

Openingsuren:

Alle dagen doorlopend open vanaf 12 uur

Prijzen:

Voorgerecht: 13 - 24,5 euro

Hoofdgerecht: 19,5 - 36 euro

Dessert: 8,5 euro

Scores:

Eten: 8/10

Bediening: 7,5/10

Comfort: 7,5/10

Sterren: 4/10