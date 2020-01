RECENSIE. Dim Dining: een culinaire ontdekkingstocht

Antwerpen

In november kreeg Dim Dining de titel ‘Aziaat van het jaar’ en meteen een 15/20 in de Gault&Millau, en dat is absoluut niet overdreven. Het duo Simon van Dun (in de keuken) en Jonas Kellens (in de zaal) zorgt in het exclusieve restaurant op de Vrijdagmarkt voor eigenzinnige Aziatische gerechten met topproducten, en een fantastische bediening. Bij Dim Dining geef je iets meer uit dan in het modale restaurant, maar je krijgt er een ervaring voor in de plaats.