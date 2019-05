Recensie Civiltà del Bere: de perfecte pizza Annelin Marien

22 mei 2019

09u51 0 Antwerpen Een anonieme tip leidde me vorige week naar Civiltà del bere in De Burburestraat. De kleine zaak met zicht op het Museum van Schone Kunsten is hét perfecte excuus om een jarige vriend, die ik al lang niet meer had gezien, te trakteren op een heerlijke pizza in een gezellig restaurant.

Het interieur van Civiltà del bere is zwart, strak, stijlvol, maar niet té chic. We voelen ons hier welkom, en nemen plaats aan de lage bar. Zowel de barvrouw als de obers bedienen ons met een Italiaans accent, wat alles nog authentieker doet aanvoelen. Als voorgerecht neem ik avocado met noordzeekrab, mijn tafelgenoot bestelt carpaccio. Die komt met stukjes artisjok, witloof, noten en rucola, wat het gerecht iets interessanter maakt dan een traditionele carpaccio. De smaken zijn mooi gebalanceerd en passen perfect bij het verse vlees. Mijn voorgerecht is dan weer een beetje flauw: de avocado had iets meer mogen afsmaken, en ook de krab had iets talrijker aanwezig mogen zijn.

Dan gaan we over naar het belangrijkste deel van de avond: pizza! De keuze is uitgebreid, van traditioneel tot meer bijzondere pizza’s. Ik neem een pizza met tonijn, rode ui en spinazie, mijn vriend neemt een pizza met geitenkaas, courgette, rozemarijn en honing. De pizza’s zijn flinterdun en zeker groot genoeg. Op mijn pizza liggen verse blaadjes spinazie, en genoeg garnituur om het een zeer smakelijke pizza te maken. Op de pizza met geitenkaas proef je de rozemarijn en de honing goed door, en dat maakt het smakenpalet best speciaal voor op een pizza, maar superlekker. Ik heb mijn vriend al beloofd dat ik hem bij zijn volgende verjaardag opnieuw hier naartoe neem!

Contactgegevens:

De Burburestraat 43, 2000 Antwerpen

+32 3 257 56 60

Openingsuren:

Ma - Zo 12 - 23u

Dinsdag gesloten

Prijzen:

Voorgerechten: €16,5 - €23,5

Pizza’s: €14 - €19,5

Hoofdgerechten: €15,5 - €24,5

Desserts: €6,5 - €7,5

Scores:

Eten: 8/10

Bediening: 7/10

Comfort: 7/10

Sterren: 3,5/5