Recensie Brutal: puur en origineel Annelin Marien

26 juni 2019

10u00 0 Antwerpen Zetten we ons op het gezellige terras van Brutal, voelen we ons meteen helemaal thuis in het levendige Borgerhout. We kijken uit op de prachtige Sint-Willibrorduskerk en op een dynamisch pleintje: Brutal gaat helemaal op in de buurt. En dat daar dan nog eens originele topgerechtjes bij komen, is alleen maar mooi meegenomen!

Brutal zelf ligt in een mooi koloniaal pand, met een tof terras voor de warmere zomeravonden. Zo eentje is het vandaag, en na een uitgebreide uitleg over de kaart door de sympathieke ober, bestellen we als hapje tempura van shiitakes met limoensaus en dille. We krijgen een mooi, puur bord, met enorm smaakvolle shiitakes: de perfecte wederhelft van een fris glas witte wijn.

Als voorgerecht neem ik langoustines met bisque en boter van limoen en chili, mijn tafelgenoot neemt mozzarella van geitenmelk met doperwt en abrikoos. De langoustines zijn heel mals, jammer dat het maar twee kleine exemplaartjes zijn. Ook de bisque is supersmaakvol, en lepel ik met veel smaak uit. De mozzarella van geitenmelk is heel zacht van smaak, en de abrikoos en erwt past er goed bij. Nog een leuke extra: bij het brood krijgen we een potje olie met zeewier en look, origineel en heel lekker!

Over naar het hoofdgerecht: pulled lamsschouder met bulgur, granaatappel en yoghurt, en papardelle met minivenkel, boterraap en chartreuseroomsaus (chartreuse is een kruidenlikeur). Opnieuw krijgen we twee originele gerechten. Het lamsvlees is in bladerdeeg gewikkeld, de bulgur is kruidig en smaakvol, en ook de yoghurtsaus bij het lams is top. Een fris gerechtje. Mijn tafelgenoot likt zijn vingers af bij de chartreusesaus, die diep is van smaak. De papardelle is vers, en op zichzelf ook al smaakvol door de kruiden die erin verwerkt zijn. Er waren geen verliezers vanavond! Hou je van een originele, verse en lekkere maaltijd, is Brutal zeker aan te raden.

Contactgegevens:

Kerkstraat 72, 2060 Antwerpen

+32 3 235 91 14 – vanaf 13.00u

info@restaurantbrutal.be

Openingsuren:

Dinsdag t.e.m. zondag : 17.30u – 22.30u

Zondag & maandag : gesloten

Prijzen:

Voorgerechten: €6,5 - €12,5

Hoofdgerechten: €19,5 - €26,5

Desserts: €9,5

Scores:

Eten: 8,5/10

Bediening: 9/10

Comfort: 8/10

Sterren: 4/5