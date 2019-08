Re-enactment herdenkt ontstaan pride na gewelddadige razzia in 1969 in New York ADA

09 augustus 2019

16u26 3

Dat we dit weekend opnieuw een Antwerp Pride hebben, heeft alles te maken met de wijk Greenwich Village in New York. Zoals gewoonlijk opende de homobar Stonewall op een avond eind juni in 1969 de deuren. Dat die avond een mijlpaal zou worden in de strijd voor gelijke rechten van holebi’s, kon niemand voorspellen. Vandaag is de Pride Parade een rechtstreeks gevolg van wat achteraf de Stonewall-rellen genoemd zullen worden.

Politie, in uniform en burger, bestormde die avond in 1969 het café en ging hard tekeer tegen de gasten in de bar. Over het aantal gewonden die er die avond vielen, verschillen een aantal bronnen, maar het resultaat is wel hetzelfde: voor het eerst kwamen holebi’s in opstand tegen hun onderdrukking.

Het is die geschiedenis die Theater M uit Mechelen wil herdenken in het toneelstuk F!ERce. Bij wijze van promotie trokken een vijftiental acteurs naar de Groenplaats om al een klein voorsmaakje te geven. Bovendien zullen ze ook te zien zijn in de parade zaterdagmiddag en als eerste de stoet op sleeptouw mogen nemen.

Voor meer info over de voorstelling: www.ikbenfier.be.