Ramkrakers geraken niet tot bij exclusieve horloges Patrick Lefelon

07 oktober 2019

15u00 5 Antwerpen Ramkrakers hebben tevergeefs geprobeerd exclusieve horloges te stelen bij TenSen in de Schuttershofstraat in Antwerpen. Zij knalden met hun auto door een Velo-stationen en beukten dan in op etalage. “Er is wel wat schade aan de gevel en de ramen maar er is niets gestolen”, laat TenSen weten.

Tien dagen geleden was het groot feest bij juwelier TenSen. Hun winkel in de Huidevettersstraat was helemaal vernieuwd en uitgebreid. Twee dagen lang mochten de klanten komen meevieren op de heropening.

TenSen heeft ook een horlogewinkel in de Schuttershofstraat, vrijwel tegenover de vernieuwde juwelierszaak. Daar worden exclusieve horloges van vooral Cartier verkocht.

Volgens de zaakvoerders probeerden de daders rond 3u30 om met een auto de gevel in te beuken.

“De Schuttershofstraat is een smalle straat maar tegenover onze winkel was een parkeerplaats onbezet. Zo hebben de daders toch een korte ‘aanloop’ kunnen nemen. Het Velo-station met deelfietsen voor onze winkel werd omvergereden. De veiligheidsrolluiken en -ramen hebben het niet begeven. Zij zijn door de klap wel naar binnen gedrukt maar de daders zijn niet binnengeraakt”, aldus de familie TenSen.

De speurders van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) voeren een onderzoek. Het is de tweede kraak op een juwelier in korte tijd. Drie weken geleden drongen inbrekers via een gat in de kelder binnen in de juwelierszaak Al-Thwaini in de Lange Kievitstraat. Daar werd voor 300.000 euro aan juwelen gestolen.