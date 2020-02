Raketlancering in Virginia met Antwerps materiaal aan boord Antwerps bedrijf rust in primeur Internationale Ruimtestation ISS uit met breedband internet Annelin Marien

14 februari 2020

16u23 0 Antwerpen Vrijdagavond, 14 februari, gaat er een stukje Antwerpen de ruimte in: voor het eerst wordt materiaal vervaardigd door Antwerp Space gelanceerd met een raket vanuit Virginia (USA). Het betreft een modem die de communicatie vanuit het ISS richting aarde moet optimaliseren.

Vanavond om 21:43 uur (15:43 uur plaatselijke tijd) vertrekt een Antares raket vanuit NASA’s Wallops Flight Facility in Virginia gevuld met bevoorrading voor de crew en hardware voor het Internationale Ruimtestation (ISS). Daarbij zit ook Antwerps materiaal, de Antwerp Space modem. Antwerp Space is een bedrijf uit Hoboken dat wereldwijd commerciële ruimtetoepassingen en systemen en apparatuur voor Europese ruimteprogramma’s ontwikkelt.

Snellere communicatie

De modem gebruikt als allereerste in Europa een speciale codeertechnologie: die maakt snellere communicatie met breedband internet tussen het ISS en de aarde mogelijk via het nieuwe European Data Relay Satellite System (EDRS). De modem zal in april worden gemonteerd op de ESA Colombus-module van het ISS.

Voor Antwerp Space als producent van apparatuur voor satellietcommunicatie betekent de lancering en het gebruik van de modem een succes. “We kijken ernaar uit deze nieuwe modemtechnologie in de toekomst op globale schaal toe te passen en zo de institutionele en commerciële markt aan te spreken”, aldus Koen Puimège, Managing Director bij Antwerp Space.