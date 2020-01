Radiopresentator Chris Van den Abeele wordt blindencommentator op Royal Antwerp FC: “Voor blinden telt élk detail, zelfs de kleur van voetbalschoenen” David Acke

08 januari 2020

12u40 0 Antwerpen Radio 1-nieuwslezer en nachtraaf Chris Van den Abeele zal vanaf de bekermatch tegen Kortrijk een vaste commentator worden op de Bosuil. De journalist uit Kalmthout wordt blindencommentator tijdens de thuismatchen van Royal Antwerp FC. “Ik heb hier zoveel goesting in. Maar als de blinden zeggen dat ze die Van den Abeele niet moeten, dan zal ik ook weer stilletjes verdwijnen.”

Na AA Gent, Club Brugge, Racing Genk en Sporting Anderlecht is Royal Antwerp FC de vijfde Belgische voetbalclub die blindencommentaar aanbiedt bij zijn thuismatchen. Blinden en slechtzienden kunnen via een headset de match volgen met live commentaar. Eén van die commentatoren wordt bekende radiostem van de VRT Chris Van den Abeele.

Het was Inter vzw die Van den Abeele contacteerde. Zij leiden mensen op tot blindencommentatoren. Ze contacteerde de journalist niet om commentator te worden maar om een presentatie te geven over sportverslaggeving. “Het was daar dat ik hoorde dat er met Antwerp werd gesproken om zo'n verslaggeving ook op de Bosuil aan te bieden. Mijn ogen begonnen meteen te fonkelen toen ik dat hoorde. De vzw moest mij niet vragen om commentator te worden, ik heb hen onder lichte dwang gezegd dat ik dat wil doen”, lacht Van den Abeele die een rood-wit hart heeft.

Radioverslaggeving

Toch was Van den Abeeles eerste reflex die van zovelen onder ons: kunnen die mensen niet gewoon naar de radioverslaggeving luisteren? “Maar al snel leerde ik dat dat totaal anders is. Die mensen zijn niet geïnteresseerd in een korte update, neen, die willen die match van bij de start tot het einde beleven. Die willen weten welke kleur schoenen die voetballers dragen, willen weten welke gebaren László Bölöni langs de zijlijn maakt, hoe een doelpunt gevierd wordt en hoe supporters reageren.”

Een speler die een Zidane-beweging maakt: iedereen weet wat dat is maar hoe leg je dat bijvoorbeeld uit aan iemand die die beweging nooit heeft kunnen zien? In dat opzicht is dit soort becommentariëren compleet anders dan traditionele verslaggeving. Chris Van den Abeele

Het zijn die details die voor de gewone toeschouwer niet belangrijk lijken maar die voor de mensen met een visuele beperking een wereld van verschil maken. “Een speler die een Zidane-beweging maakt. Iedereen weet wat dat is maar hoe leg je dat bijvoorbeeld uit aan iemand die die beweging nooit heeft kunnen zien? In dat opzicht is dit soort becommentariëren compleet anders dan traditionele verslaggeving. Maar dat schrikt me niet af. Ik heb hier ongelofelijk veel goesting in en wil zoveel mogelijk matchen becommentariëren. Maar als de blinden zeggen dat ze die Van den Abeele niet moeten, dan zal ik ook weer stilletjes verdwijnen.”

En die beleving is er. Dat werd in het verleden al bewezen bij andere wedstrijden met blindencommentatoren. “Ter voorbereiding ben ik me eens gaan posteren naast blinden in een thuismatch van Genk. Ik kreeg ook een headset op en sloot mijn ogen. Wat me meteen opviel was het technisch hoogstaande materiaal. Geen ruisje te bespeuren. Ik heb blinden zien opveren om mee de bal in doel te koppen. Ongelofelijk. Daar doe je het voor denk ik.”

Je mag natuurlijk je voorkeur voor Antwerp laten uitschijnen maar tegelijk moet je het ook durven zeggen als ze een non-match spelen. Chris Van den Abeele

Bekermatch opgeëist

Van Den Abeele mocht tijdens de match tegen KV Mechelen van afgelopen november al eens plaatsnemen achter de microfoon bij wijze van test. “Ik was kapot na die negentig minuten en dat was dan eigenlijk nog maar een saaie match. Net omdat je op zoveel details let beleef je die match ook intensiever. Na de wedstrijd voelde ik me voldaan. Het besef dat je die mensen een fijne avond bezorgd hebt en dat je de club van je hart helpt in de verdere uitbouw heeft me helemaal over de streep getrokken. De bekermatch tegen Kv Kortrijk heb ik intussen al opgeëist”, lacht Van den Abeele.

Op de radio staat hij bekend om zijn eigen stijl, vaak met een kwinkslag, zal dat ook de stijl zijn die hij op Antwerp zal hanteren? “Ik zal sowieso mijn eigen stijl ontwikkelen maar ik ga de grapjes niet opzoeken. Als die zich aandienen, zal ik er gebruik van maken, graag zelf maar ik zit daar niet om humoristisch te zijn. Ik denk dat de supporters daar wel voor zullen zorgen. Uiteindelijk becommentarieer je nog altijd een voetbalmatch. Je mag natuurlijk je voorkeur voor Antwerp laten uitschijnen maar tegelijk moet je het ook durven zeggen als ze een non-match spelen.”