Radio Minerva lanceert ‘Zeg het met een plaatje’: verzoeknummers om isolement tegen te gaan ADA

21 maart 2020

15u16 0 Antwerpen Veel senioren zijn momenteel gescheiden van de mensen die hen het meest dierbaar zijn. Daarom kan je nu bij Radio Minerva verzoekplaatsjes aanvragen. Op die manier kunnen de vaste luisteraars in de Antwerpse Woonzorgcentra en daarbuiten toch in contact komen met hun geliefden.

Familieleden kunnen door de corona-maatregelen momenteel niet in het woonzorgcentrum op bezoek en ook bij senioren die in serviceflats of elders wonen, dreigt sociaal isolement. Daarom lanceren Zorgbedrijf Antwerpen en Radio Minerva ‘Zeg het met een plaatje’. Familieleden kunnen een verzoeknummer aanvragen voor (groot)ouders, tantes, ooms… en omgekeerd kunnen senioren een plaatje aanvragen voor hun familie.

Elke dag tussen 10 en 12 uur draait Radio Minerva in samenwerking met Zorgbedrijf Antwerpen verzoeknummers van mensen die elkaar missen. De presentatoren zenden van thuis het programma uit. Luisteren doe je op 98.0 fm en op de website van Radio Minerva. Plaatjes aanvragen kan op de website van Zorgbedrijf Antwerpen.