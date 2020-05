Exclusief voor abonnees Radio Minerva-coryfee Swa Theuns (91) overleden: “Zijn vriendelijkheid bracht hem soms in de problemen. Je kan niet altijd voor iedereen goed doen, toch?” Jonathan Bernaerts

17 mei 2020

12u00 6 Antwerpen Radio Minerva rouwt om het verlies van Swa Theuns. Ruim 24 jaar lang presenteerde hij het legendarische programma Minerva Service. Theuns, die woensdag overleed, werd 91.

Radio Minerva, het lokale radiostation op Sint-Anneke op Linkeroever, zit sinds 1982 in de ether. Drie jaar na de oprichting kwam Swa Theuns aan boord. “Hij werkte vroeger op de abonnementendienst van de Volksgazet was dus de geknipte man om zich over onze administratie te buigen. Swa was enorm punctueel”, weet Frank Boekhoff, de voorzitter van Radio Minerva.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen