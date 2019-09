Radio Expres maakt na 23 jaar comeback: “Reünie wakkerde onze goesting weer aan” Annelin Marien

30 september 2019

15u42 8 Antwerpen Na 23 jaar is ‘Dé radio van ‘t stad’ terug. Radio Expres verdween in 1996, maar vanaf vandaag klinkt er opnieuw muziek op 105.4 FM.

Radio Expres, opgericht in 1982, was in de jaren ‘80 en ‘90 een populaire Antwerpse zender. In 1996 hield Radio Expres op met te bestaan, maar vandaag staan ze er terug. En dat mag je best letterlijk nemen: bijna iedereen van de huidige medewerkers was er in de jaren ‘90 ook al bij.

“De eerste aanleiding naar het nieuwe begin van Radio Expres was een grote reünie van de vroegere medewerkers, twee jaar geleden”, vertelt Marc Dhollander, een van de bezielers van Radio Expres. “We mochten toen een uurtje live uitzenden op een andere radio, en dat heeft onze ‘goesting’ in radio maken weer aangewakkerd. Dat is typisch aan radiomensen, de liefde voor radio gaat er nooit uit!” Radio Expres diende een dossier in om een golflengte te verkrijgen, die kregen ze, en vandaag staat Radio Expres er na 23 jaar dus terug.

Open studio

Vandaag, tijdens de eerste uitzenddag, zijn de presentatoren, onder wie Ruud Koninckx, Michel Van der Auwera, Marc Dhollander en Toos Smet en enkele items voorgesteld. Zo komen er programma’s rond Antwerpse muziek, een praatprogramma op zaterdagvoormiddag, een item rond de Beatles, Jos Smos van Katastroof komt vertellen over bekende gebouwen in Antwerpen, en er zal ook een culinair item worden uitgezonden, naast nationaal nieuws op de oneven uren en regionaal nieuws op de even uren. “Het is vooral de bedoeling dat we opnieuw ‘dé radio van ‘t stad’ worden, dat is ook onze slogan. We willen niet gewoon muziek brengen, maar het bruisende Antwerpen overbrengen naar de huiskamers, met aandacht voor alles wat leeft in Antwerpen.”

Vroeger werd Radio Expres uitgezonden vanuit de winkelgalerij onder de Boerentoren. Die winkelgalerij bestaat ondertussen niet meer, maar Radio Expres heeft een nieuwe uitzendlocatie gevonden in de Lange Kievitstraat. Nieuwsgierigen kunnen een kijkje gaan nemen, want je kan de presentatoren vanop straat zien zitten in de open studio.