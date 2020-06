Radicale moslimvader foltert kinderen omdat ze niet radicaal genoeg zijn Patrick Lefelon

17 juni 2020

16u21 1 Antwerpen De correctionele rechtbank heeft een 45-jarige man uit Antwerpen veroordeeld tot tien jaar cel voor de moordpoging op zijn dochter van 14 jaar en het folteren van zijn kinderen. Hij schoor hun haren af of smeerde chilipoeder in hun ogen om hen te straffen. Naast de celstraf werd hij ook nog vijf jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank.

De politie was op 8 november 2019 toevallig in de straat van het gezin om een verkeersongeval af te handelen. Een jongetje van 12 riep haar hulp in, omdat zijn vader zijn zus aan het wurgen was. Toen de agenten de woning betraden, zat de veertiger met zijn knieën op zijn dochter, met naast hem een USB-kabel en een bezemsteel.

De beklaagde was blijkbaar woest geworden, omdat hij zijn dochter op straat aan haar hoofddoek had zien trekken. Hij was ervan uitgegaan dat ze hem niet gedragen had op school. Toen ze thuiskwam, had hij haar met een bezemsteel geslagen en had hij een USB-kabel rond haar nek gedraaid. Hij was op een tafel gaan staan en had de kabel omhooggetrokken, waardoor ze enkel nog met haar tenen de grond raakte. Het meisje had haar hand tussen de kabel en haar hals gestoken, waardoor de wurging mislukte. Vervolgens was hij op haar gaan zitten en had hij het snoer verder aangespannen.

Opgelucht bij politie-inval

Het meisje verklaarde dat ze de hele tijd aan het bidden was. Toen de politie binnenviel, was ze opgelucht: eindelijk zou de jarenlange terreur van haar vader voorbij zijn. Ook haar moeder en de vijf andere kinderen hadden een panische angst voor hem. De kinderen mochten niks en hij gebruikte bijna dagelijks geweld voor banale dingen. Hij sloeg hen met een stok of riem, schoor hun haar af of smeerde chilipoeder in hun ogen als straf.

De rechtbank oordeelde dat de vader zijn gezin met zes kinderen jarenlang had geterroriseerd om religieuze redenen. Hij was zelf geradicaliseerd in zijn geloof en eiste van zijn kinderen dat zij hem zouden volgen in zijn fundamentalistische ideeën.

De man werd veroordeeld tot 10 jaar cel en wordt daarna ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank.