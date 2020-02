Radicale klimaatbeweging Extinction Rebellion parodieert slogans stad Antwerpen: ‘Plasticvervuiling aan de Schelde, da’s typisch A’ ADA

12 februari 2020

11u53 8 Antwerpen Leden van de klimaatbeweging Extinction Rebellion hebben dinsdagavond een anti-pub actie uitgevoerd in het centrum van Antwerpen. Bij deze actie hebben ze de reclameposters in de bushokjes vervangen door hun eigen posters met daarop een parodie van het logo en de slogan van de Stad Antwerpen. “Hiermee claimt Extinction Rebellion de publieke ruimte waarin dagelijks reclame wordt gemaakt voor de consumptiemaatschappij. Nu gebruikt ze die ruimte om de stad Antwerpen te confronteren met hun gebrek aan grondige milieu- en klimaatmaatregelen,” klinkt het.

Iedereen kent de slogans van de stad Antwerpen wel: “In A kan iedereen stralen”. Het is op die slogan dat de extreme klimaatgroepering Extinction Rebellion een parodie maakte. Ze hingen hun eigen posters op in verschillende bushokjes in de stad met slogans als ‘Plastocvervuiling aan de Schelde, da’s typisch A’ of ‘Subsidiëren van vervuiling, da’s typisch A’.

“De posters die hier normaal hangen maken reclame voor de consumptiemaatschappij waarin wij leven. Ook ik heb afgelopen week in Antwerpen meerdere postercampagnes gezien voor bijvoorbeeld goedkope vliegtickets. Wij claimen deze publieke ruimte nu terug om aandacht te vragen voor milieuvervuiling en de opwarming van het klimaat, iets waar veel van de bedrijven die hier normaal adverteren zich mede schuldig aan maken”, vertelt Kim, een activist van Extinction Rebellion Antwerpen.

Door het maken van een parodie op het logo en de slogan van de stad Antwerpen willen de activisten de stad aanspreken op het gebrek aan ambitieuze klimaatmaatregelen. Tom, ook activist bij de klimaatbeweging noemt de huidige maatregelen ‘ontoereikend’: “Zo voert de stad bijvoorbeeld een Lage Emissie Zone in maar krijgen de extreem vervuilende cruiseschepen die ín die LEZ aanmeren allerlei gunsten verleend. Zo hoeven de schepen bijvoorbeeld niet eens een aanlegvergoeding of toeristentaks te betalen. Om dan nog maar te spreken van het feit dat grote energieverbruikers in de haven, zoals BASF en Exxon Mobile subsidies krijgen die nota bene afkomstig zijn uit het Klimaatfonds.”