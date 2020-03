Radeloosheid neemt toe bij sociale huurders in Silvertopblokken na prijsstijging: “Maar veel bewoners zijn bang om zich te verenigen” Philippe Truyts

12u57 12 Antwerpen De forse opwaartse knik in de huurprijzen van sociale woningen is een zware dobber voor heel wat mensen. Lieven Van der Maelen (59), die huurt in de imposante Silvertopblokken op het Kiel en een handicap van 66 procent heeft, kan het niet meer aanzien. “Het is hoog tijd voor een bewonersraad, maar ik voel dat veel mensen te bang zijn geworden.”

Ooit was Lieven Van der Maelen een succesvol cateraar van rockfestivals Werchter, Pukkelpop, Marktrock. Dan ben je goed bezig. Tot de Aalstenaar 20 jaar geleden in een proces met het toenmalige Interbrew verwikkeld geraakte. Hij keerde de horeca voorgoed de rug toe en kreeg mentaal een opdoffer waar hij nooit van bekwam. In Antwerpen timmerde hij moeizaam aan een nieuw leven. En nu werkt hij zelfs aan een autobiografie. “Ik ben in de blauwe Silvertoptoren komen wonen toen die juist was herbouwd, rond 2005. En pas op: er zijn slechtere plaatsen. Last van onveiligheid, van criminaliteit? Dat hebben we hier niet zo. Problemen met liften, dat wel. Ik schat dat er hier 50 tot 75 interventies per jaar gebeuren. Geregeld zijn de drie liften in dit blok defect. Volgens mij zijn die motoren veel te licht. Die kunnen dat geen 20 verdiepingen trekken.”

Nieuwe berekening huur

De echte koude douche volgde in januari met de huurfactuur. De Vlaamse overheid hanteert een nieuwe berekening. Naast de inkomens van de bewoners spelen ook de marktwaarde van de omgeving en de door de huisvestingsmaatschappijen uitgevoerde energierenovaties een rol.

Alleen al de algemene kosten stijgen in de Silvertopblokken met 40 procent. Terwijl de bewoners de gangen zelf moeten poetsen, op het gelijkvloers na Lieven Van der Maelen

Van der Maelen: “In één klap moest ik, algemene kosten voor onderhoud en elektriciteit inbegrepen, een derde meer betalen: 505 in plaats van 380 euro. Ik heb een mini-enquête gehouden bij wel honderd bewoners. Ik denk niet dat ik iemand heb gevonden die minder huur gaat betalen. Er zijn er die zelfs 200 euro meer ophoesten. Schrijnend is het. Alleen al de algemene kosten stijgen in de Silvertopblokken met 40 procent. Terwijl de bewoners de gangen zelf moeten poetsen, op het gelijkvloers na. Dat doet Woonhaven, de huisvestingsmaatschappij.”

Van der Maelen riep zelfs hulp van familie in om twee maanden huurachterstand te betalen. “Mijn uitkering kwam te laat. Een probleem met documenten. Maar goed, ik wil voor de mensen opkomen. Vroeger hadden we hier een goed werkende bewonersraad. Tot iemand er te veel politiek bij sleurde en die raad ermee ophield. Op steun van Samenlevingsopbouw hoeven we ook niet meer te rekenen. Die diensten zijn fors afgebouwd. Ik voel dat bewoners bang zijn om zich nog te verenigen. Toch ga ik alles op alles zetten.”

Buiten, op de parking voor de blauwe toren; komt iemand aanrijden met zijn auto. ”Ik leen die uit. Ik probeer mensen te helpen, rijd ook mensen met een beperking rond. Misschien heb ik te veel empathie. Ik kan het niet helpen.”

“Rokers stoppen liften”

Bij Woonhaven nuanceert woordvoerder Jan Hendrickx een aantal problemen in de Silvertoptorens. “Er zijn in de drie blokken in totaal tien liften. Af en toe is er een technisch probleem. We lossen dat altijd zo snel mogelijk op. Sinds vorige zomer zorgt de fabrikant van de liftenfirma opnieuw voor het onderhoud. Dat heeft een positieve impact gehad. Wat jammer genoeg wél geregeld gebeurt, is dat een handvol huurders roken in de gangen en trappenhallen. Daardoor gaat het brandalarm af. Alle liften gaan dan voor de veiligheid naar beneden en werken niet meer tot er een reset is uitgevoerd. Dat kost een paar uur de tijd. Zeventig procent van de interventies heeft met dat roken te maken. We roepen mensen op om zich verantwoordelijk te gedragen.”

Woonhaven geeft verder nog mee dat de gemiddelde huurprijs in de Silvertop nu 318 euro bedraagt, 55 euro meer dan vorig jaar, wat neerkomt op een stijging van 21 procent. “De marktwaarde voor die appartementen ligt op 687 euro, ruim het dubbele dus”, besluit Hendrickx.