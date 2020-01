Raadkamer beslist op 12 februari over verwijzing van Studio 100-fraude BJS/BLG

23 januari 2020

16u09 0 Antwerpen De raadkamer in Antwerpen beslist op 12 februari wie zich voor de correctionele rechtbank zal moeten verantwoorden voor de fraude bij amusementsbedrijf Studio 100. De uitspraak werd deze week uitgesteld, omdat er zich nog een nieuwe burgerlijke partij meldde.

De fraude bij Studio 100 kwam in het voorjaar van 2016 aan het licht na een interne controle. Spilfiguur is voormalig topman Maarten S., die volgens het parket verschillende fraudesystemen op poten had gezet.

Zo maakten diverse malafide vennootschappen, waarvan Dirk F. de zaakvoerder was, fictieve facturen over aan Studio 100. Eens die betaald waren, stortte Dirk F. het bedrag door naar een privérekening van Maarten S. en mocht hij zelf 10 procent commissie houden.

Het gesjoemel zou al in 2005 begonnen zijn en zou tot april 2016 geduurd hebben. Studio 100 werd in die periode bijna 5,5 miljoen euro afhandig gemaakt. Het parket vraagt voor Maarten S., Dirk F., een boekhoudster en twee firma’s de doorverwijzing naar de rechtbank.

“Wij verzetten ons daar niet tegen”, zegt advocaat Walter Damen, die voor Maarten S. optreedt. “Wij betwisten de feiten en ook de vaststellingen en zullen dat allemaal uiteen zetten voor de correctionele rechtbank.”