Raad van State vernietigt Antwerps quadverbod BJS

18 december 2019

13u46 136 Antwerpen De Raad van State heeft het quadverbod, dat door de stad Antwerpen door middel van aanvullend verkeersreglement was ingesteld, vernietigd. Het verbod dateerde oorspronkelijk van 2009 en is nog ingevoerd door toenmalig burgemeester Patrick Janssens (sp.a).

De vernietiging komt er na een klacht van drie burgers. Volgens de Raad van State toont de stad Antwerpen niet aan dat er “een redelijk verband van evenredigheid bestaat” tussen enerzijds het algemeen verbod dat zonder beperking in de tijd voor nagenoeg het hele grondgebied wordt opgelegd, en anderzijds de problematiek die door het gebruik van quads wordt veroorzaakt.

Het gaat niet op om een volledige groep - legale - weggebruikers te verbieden hun voertuig te gebruiken om de overlast van enkelen te beteugelen Advocaat Stefaan Claeys

“Niet redelijk verantwoord”

“De regeling tot het verkrijgen van een afwijking van het verbod is te rigide om dat te verhelpen”, klinkt het verder. “Het verschil in behandeling tussen quads en andere voertuigen is bijgevolg niet redelijk verantwoord.”



Advocaat Stefaan Claeys, die een van de klagers in de procedure bijstond, reageert tevreden op de uitspraak. “Het gaat niet op om een volledige groep - legale - weggebruikers te verbieden hun voertuig te gebruiken om de overlast van enkelen te beteugelen. Wie overlast veroorzaakt, moet worden aangepakt door middel van het wegverkeersreglement, net zoals dit gebeurt bij alle andere weggebruikers.”

Verbodsborden

Door het verbod mochten quads nog wel rijden op de gewestwegen die de stad doorkruisen, maar niet meer in de lokale straten. Op de hoek van 450 zijstraten van die gewestwegen moest daardoor een verbodsbord geplaatst worden. Die operatie kostte de stadskas 80.000 euro.

Het quadverbod dateert oorspronkelijk uit 2009 onder toenmalig burgemeester Patrick Janssens, vanwege (geluids)overlast door de voertuigen in de binnenstad. Quadrijders trokken toen al naar de Raad van State, met een vernietiging tot gevolg in 2012. In de praktijk werd het verbod echter niet opgeheven: de gemeenteraad voerde een “aanvullend verkeersreglement” in dat wel het plaatsen van verbodsborden noodzakelijk maakte.

Een nieuwe juridische procedure vanwege quadgebruikers volgde, maar leidde dus pas nu tot een oordeel van de Raad van State. Die besloot opnieuw om het verbod te vernietigen.

“Rustig bestuderen”

De stad Antwerpen wil voorlopig liever niet reageren op de uitspraak. “We gaan het arrest eerst rustig bestuderen”, zegt woordvoerder Dirk Delechambre. In onder meer Brussel en Mechelen bestaat er trouwens momenteel ook een soortgelijk verbod. Dat was echter geen onderwerp van het arrest van de Raad van State.

Navraag bij de stad leert dat er - door de slinkende populariteit van quads - de jongste jaren “erg weinig” werd geverbaliseerd. Exacte cijfers zijn niet voorhanden.