Raad van State vernietigt Antwerps quadverbod mvdb

18 december 2019

13u58

Bron: Belga 0 Antwerpen De Raad van State heeft dinsdag het aanvullend verkeersreglement van de stad Antwerpen tot het instellen van een verbod op het gebruik van quads vernietigd. Dat blijkt uit een arrest dat gepubliceerd is op de website van het rechtscollege. Het verbod dateerde uit 2012 en is toen ingesteld door toenmalig burgemeester Patrick Janssens (sp.a).

De vernietiging komt er na een klacht van drie burgers. Volgens de Raad van State toont de stad Antwerpen niet aan dat er "een redelijk verband van evenredigheid bestaat" tussen enerzijds het algemeen verbod dat zonder beperking in de tijd voor nagenoeg het hele grondgebied wordt opgelegd en anderzijds de problematiek die door het gebruik van quads wordt veroorzaakt.

"De regeling tot het verkrijgen van een afwijking van het verbod is te rigide om dat te verhelpen", klinkt het verder. "Het verschil in behandeling tussen quads en andere voertuigen is bijgevolg niet redelijk verantwoord."

Door het verbod moesten op de hoek van 450 zijstraten van Antwerpse gewestwegen verbodsborden voor quads worden geplaatst. Een operatie die de stadskas 80.000 euro kostte.