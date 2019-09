Queen - The Music- komt naar Antwerpen AMK

20 september 2019

13u00 0 Antwerpen Queen, één van de succesvolste popgroepen in de geschiedenis, komt naar Antwerpen. Althans, een 9-koppige band met 4 zangers brengt de grootste hits van Queen naar de Antwerpse Stadsschouwburg op 13 juni.

Queen -The Music- wordt een theatershow die de songs van Queen zowel vocaal als muzikaal op originele wijze zal vertolken. Nummers als ‘We Will Rock You’, ‘The Show Must Go On’, ‘Don’t Stop Me Now’ en natuurlijk ‘Bohemian Rhapsody’ passeren de revue. Een 9-koppige band met 4 topvocalisten (2 dames en 2 heren) brengt een nieuwe uitvoering van het Queen-repertoire. Cindy Oudshoorn (Kayak en Symfo Classics), Timothy Drake (uitgeroepen tot ‘de beste Freddy Mercury vertolker van Nederland), Michelle Splietelhof en Kristian Salisbury zijn de leadvocalisten.

De show gaat door op zaterdag 13 juni 2020 in de Antwerpse Stadsschouwburg. Heb je hem gemist, kan je op vrijdag 19 juni 2020 nog terecht in het Kursaal van Oostende.

Info en tickets vind je op www.houseofentertainment.be/events.