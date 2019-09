Queen komt op 27 mei naar Antwerps Sportpaleis BJS

25 september 2019

12u49 6 Antwerpen De Britse rockgroep Queen staat op 27 mei 2020 in het Antwerps Sportpaleis. Adam Lambert is de zanger van dienst.

Na de dood van de flamboyante frontman Freddie Mercury in 1991 gingen twee leden van Queen door met de band, gitarist en astrofysicus Brian May en drummer Roger Taylor. In 2005 kregen ze versterking van Paul Rodgers, de vroegere zanger van Bad Company. Zijn opvolger werd de Amerikaan Adam Lambert.

Het gezelschap deed Noord-Amerika de voorbije zomer op z’n grondvesten daveren met 25 gigantische shows van hun nieuwe Rhapsody Tour. De lang verwachte ‘Rhapsody’-concertervaring brengen ze in 2020 ook naar hun fans in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Van eind mei tot begin juli brengen ze samen 16 shows in acht verschillende landen. Tickets voor hun concert op 27 mei in het Sportpaleis zijn nu te koop.