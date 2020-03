Quarantwijnen: Antwerpse start-up biedt online wijncursussen en home tastings aan Annelin Marien

13 maart 2020

14u18 6 Antwerpen Nu café’s en restaurants moeten sluiten, evenementen zijn afgelast en mensen wordt aangeraden om binnen te blijven, wil de Antwerpse wijnstart-up Our Daily Bottle het leven toch iets meer door de ‘rosé’ bril zien. In deze tijden van corona organiseren ze een kortingsactie, een digitale wijncursus en home tastings.

Omdat bezoekjes aan de wijnbar er voorlopig niet meer in zitten, zorgt Our Daily Bottle voor wijn aan een (troost)prijsje. Met de kortingscode ‘QUARANTWIJN’ krijgen klanten 20 euro korting op hun aankoop. De flessen worden aan huis geleverd, dus buitenkomen is niet nodig.

Daarnaast maakt het Antwerpse bedrijf gratis online content beschikbaar om thuis een gezellige wine party te organiseren. Je kan een digitale wijncursus volgen, of zelfs een home tasting-kit downloaden. Blijf in uw kot? Dan kan je er maar beter het beste van maken!