Quarantaine opgeheven voor spelers Oxaco Dirk Bogaerts

04 september 2020

10u18 0 Antwerpen Covid-19 heeft basketbalclub Oxaco opgeschrikt. Speler Nick Celis werd twee weken geleden getest en bleek positief op het virus. Voor Celis en medespelers zat er niets anders op dan in quarantaine te gaan.

Geen symptomen en toch besmet, het overkwam Nick Celis. Een 3 on 3 event in Duitsland bracht het virus aan het licht. “Ik was verbaasd toen ik de uitslag hoorde” , zegt de speler van Oxaco, die de club onmiddellijk inlichtte. Want Basketbal Vlaanderen is duidelijk wanneer een speler/coach positief getest is. Alle betrokken personen dienen onmiddellijk in quarantaine te gaan en zich te schikken naar de Corona-richtlijnen. Trainingen en wedstrijden worden onmiddellijk ‘on hold’ gezet, zonder enige negatieve repercussie. Een eerste negatieve test binnen een ‘close-contact-bubbel’ – in dit geval basketbal , vraagt een tweede negatief testresultaat ten vroegste 5 dagen na de eerste test en ten vroegste 9 dagen na het laatste risicocontact. Die procedures werden dus doorlopen, zodat Oxaco tot de orde van de dag kan overgaan. Alle spelers namen de voorbije week de trainingen weer op. Enkel de eerste wedstrijd voor de Beker van België tegen Ninane werd gezien de onzekere situatie verplaatst. Oxaco zit overigens in een poule van drie (Gistel vult de groep aan).

Nick Celis

Vorige week ( 1 en 2 september ) was Nick Celis nog aan de slag in Hongarije, waar hij een kwalificatietoernooi 3 on 3 afwerkte met Team Antwerp. Tot een echt succes kwam het niet. Integendeel. De Antwerpse deelnemers kwamen uit op de veertiende plaats en eindigde als laatste. Celis maakte er geen punt van om naar Hongarije te trekken, ondanks het negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken. Dinsdag kleurde Hongarije rood.

“Werkgerelateerde zaken of sporters die aan een event deelnamen werden nog wel toegelaten in Hongarije. Maar ik kan je zeggen dat ik ondertussen twee keer getest ben en dat met een negatief resultaat. Vermits we niet als toeristen vertrokken, hoeven we nu niet meer in quarantaine te gaan. Ik heb me goed geïnformeerd bij de overheid. “

Toekomst Team Antwerp Ladbrokes

Sportief werd het dus een domper in Hongarije. Maar, Celis ziet nog toekomst voor zijn project. “ We zijn ginder op de top van de wereld gebotst. Onze eerste wedstrijd verloren we na verlenging, dat heeft veel van onze krachten gevergd. Kort daarna moesten we onmiddellijk onze tweede partij aanvatten. Onze concurrenten konden rekenen op betere, professionele omkadering. Alle rankings zijn nu bevroren. Ik vond dat we niet klaar waren, maar opgeven doen we niet. Ik had het er vooral moeilijk mee dat mijn ploegmaats van Oxaco in quarantaine diende te gaan. Er waren jongens bij die door omstandigheden niet konden gaan werken en loonverlies leden. Daar zat ik mee.”