Quarantaine Italiaans tankschip verlengd: na kapitein en eerste stuurman nog twee andere bemanningsleden besmet met coronavirus Philippe Truyts

04 mei 2020

15u29 0 Antwerpen Het Italiaanse tankschip van rederij Quarto dat rond 20 april in de Antwerpse haven onder quarantaine werd geplaatst, mag in het beste geval midden mei afvaren. Een nieuwe test op het coronavirus wees vorige week uit dat nog eens twee bemanningsleden besmet zijn. Ze verblijven in afzondering in een Antwerps hotel. De kapitein ligt op intensieve zorg in het ziekenhuis.

De tanker ligt aan kaai 317 in het Vijfde Havendok. Uitgerekend de kapitein werd het zwaarst getroffen door het coronavirus. Hij werd na het aanmeren twee weken geleden overgebracht naar het ziekenhuis. “De man wordt nog steeds beademd”, zegt Marc Van Noten van vakbondsorganisatie ITF. “Zijn toestand zou wel gunstig evolueren.”

Twee nieuwe besmettingen

De eerste stuurman werd ook ziek, maar veel minder erg dan de kapitein. Hij bleef aan boord en is intussen genezen. Aanvankelijk leek het erop dat het schip na een week kon vertrekken omdat niemand anders van de 18-koppige bemanning besmet zou zijn. Maar een nieuwe test van Saniport (FOD Volksgezondheid) doorkruiste dat plan. Van Noten: “Twee bemanningsleden hadden het virus ook te pakken, onder wie een officier. Ze zijn van boord gehaald en ondergebracht in een hotel.” Hun toestand zou meevallen.

Ook in de kombuis is het behelpen. “De kok voelde zich niet zo goed en is om veiligheidsredenen afgezonderd in zijn kajuit. Een officier en een dekmatroos koken nu”, vertelt Van Noten.

Mondmaskers

Aan proviand en geneesmiddelen ontbreekt het de bemanning niet. De rederij zorgt voor de bevoorrading. “Aan boord zijn er voldoende handgels, handschoenen en mondmaskers”, stelt Van Noten gerust.

Eerder had het Havenbedrijf er al op gewezen dat de bemanning enkele keren per dag de koorts moet meten en nauwgezet de symptomen bij iedereen in het oog moet houden.

Voor de tanker kan afvaren, zal Saniport nieuwe testen doen. Het is dus afwachten of volgende week alles in orde zal zijn om te vertrekken.