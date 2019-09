Q-Music Party komt weer naar Broechem DJ Bart-Jan brengt hedendaagse danshits mee en Dorothee Vegas & Like Maarten laten je ‘loos gehen’ op de foutste muziek. CVDP

10 september 2019

17u03 0 Antwerpen Op zaterdag 21 september komt de Q-music roadshow ‘Q-party’ naar Broechem. Na de succesvolle edities van vorige jaren keren de bekende Q-dj’s Maarten Vancoillie, Dorothee Dauwe en Bart Jan Depraetere inmiddels al voor het zevende jaar op rij terug naar evenementenhal Den Boomgaard.

De Q-party is al jaren hét feestje van radiozender Q-music. In 2013 verscheen Broechem na lange afwezigheid terug op de Q-party kalender en het werd de afgelopen jaren telkens een schot in roos. In die mate zelfs dat Q-music geen seconde aarzelde om met de populaire roadshow jaarlijks terug te keren, wat Broechem inmiddels tot een vaste waarde in de Q-party jaarkalender maakt. De organisatie verwacht dit jaar 1500 bezoekers.

De lokale organisatie van dit evenement is in handen van Qoncept vzw. Samen met enkele lokale jeugdverenigingen leiden zij de praktische kant in goede banen. Evenementenhal Den Boomgaard wordt voor de gelegenheid volledig omgetoverd in een Q-music decor. Voor de lichtshow zal dit jaar gewerkt worden met modulaire led walls waarin de Dj-booth verwerkt zit.

Muzikaal zullen de aanwezigen een brede waaier aan stijlen mogen verwachten. DJ Bart-Jan brengt hedendaagse danshits mee en er zal weer een ‘fout uur’ zijn. Ook Dorothee Vegas & Like Maarten laten je ‘loos gehen’ op de foutste muziek.