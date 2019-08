PVDA zal Regenboogpin-prikactie houden tijdens Antwerp Pride Parade ADA

09 augustus 2019

09u48 2 Antwerpen De Antwerpse PVDA zal tijdens de Antwerp Pride Parade protesteren tegen de beslissing van het stadsbestuur dat ambtenaren geen regenboogpin meer mogen dragen achter het loket.

Deze zaterdag kleurt de Antwerp Pride Parade de straten weer in een bonte mix van kleuren en mensen. Leden van de PVDA zullen tijdens de Parade aan de deelnemers en toeschouwers vragen om een regenboogpin op te prikken en een foto te laten nemen voor de achtergrond van een stadsloket. De partij wil met de actie protesteren tegen de beslissing van het stadsbestuur dat loketmedewerkers geen regenboogpin mogen dragen.

“Terwijl de hele stad bruist van de diversiteit, zou een speldje op de revers van onze ambtenaren nu opeens de neutraliteit van de dienstverlening in het gedrang brengen? Begrijpe wie kan”, stelt Ben Van Duppen. “Op deze manier willen we de verkrampte houding waarmee dit stadsbestuur met diversiteit omgaat aan de kaak stellen en willen we de stadsmedewerkers ondersteunen die graag een pin willen dragen.”

De Antwerp Pride staat in het teken van 50 jaar Stonewall Riots. Stonewall is de bakermat van de moderne LGBT+ beweging, toen er na een zoveelste politierazzia besloten werd om terug te vechten. Het werd een keerpunt voor de holebigemeenschap.