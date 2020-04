PVDA vraagt Zorgbedrijf om in woonzorgcentra, serviceflats en thuisverpleging iedereen te testen PhT

21 april 2020

18u25 2 Antwerpen PVDA vraagt het Zorgbedrijf Antwerpen om zo snel mogelijk álle zorggebruikers en personeel te testen. “Met een blinddoek kun je geen vuur doven”, zo zegt gemeenteraadslid Mie Branders als reactie op de cijfers die Het Laatste Nieuws vrijgaf. Zo heeft gemiddeld 14 procent van de 830 bewoners in zeven rusthuizen positief getest op corona.

Branders is tevreden dat de cijfers lager liggen dan het Vlaams gemiddelde. “Maar het zou fout zijn om nu op de lauweren te rusten. Het is essentieel om iedereen te testen in de woonzorgcentra, de serviceflats en de thuiszorg. We vinden dat nodig omdat we telkens opnieuw zien dat mensen zonder symptomen toch positief testen op corona. Enkel zo kunnen we de drama’s indijken die zich in de ouderenzorg aan het voltrekken zijn.”

PVDA haalt er ook de groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk bij. “Ze houden zich klaar om snel te helpen met testen.”

Zoek vrijwilligers

Branders vraagt verder nog dat het Zorgbedrijf actiever zoekt naar vrijwilligers die de druk op het zorgpersoneel kunnen verlichten. “Misschien kan de stad ook kijken welke verpleegkundigen, zorgkundigen en artsen-specialisten uit ZNA die het vandaag rustiger hebben, kunnen helpen in het Zorgbedrijf.”

Ten slotte maakt ze zich zorgen over de thuisverplegers. “Vaak moeten ze met één schort van de ene naar de andere klant. Zo is het moeilijk om zichzelf te beschermen.”

Combitesten

Schepen voor Seniorenzorg Fons Duchateau (N-VA) kondigde maandag aan dat het Zorgbedrijf volop gaat inzetten op combitesten. “Met die methode test je in dezelfde buurt de mensen in een woonzorgcentrum, de serviceflats én de thuiszorg.”