PVDA voert actie: "knappe infrastructuur Noorderlijn is maat voor niets."

18 oktober 2019

12u58 0 Antwerpen PVDA voerde vrijdagochtend actie aan het nieuwe premetrostation Opera. Ze moedigen de vernieuwde infrastructuur toe maar wijzen er tegelijk op dat die nieuwe infrastructuur veel te weinig gebruikt zal worden. Oorzaak: de 15 miljoen euro die De Lijn “slechts” krijgt van de Vlaamse Regering.

Vanaf 8 december worden de tramlijnen aan de Italië- en Frankrijklei en het nieuwe premetrostation Opera in gebruik genomen. Maar bij de PVDA is er geen sprake van een hoera-stemming. Integendeel. “Er komt dan wel een spectaculaire vernieuwing van het premetrostation Opera en kilometers nieuwe tramlijnen, maar daarvoor worden er andere trajecten ingekort of zelfs afgeschaft”, reageert Sim Dereymaeker, PVDA-fractiemedewerker in de Antwerpse gemeenteraad. “Op die manier zullen er veel Antwerpenaren in de kou komen te staan, ondanks miljoeneninvesteringen. Peperdure infrastructuur wordt onderbenut of zelfs niet eens in gebruik genomen.”

De partij wijst naar de budgetten die de Vlaamse Regering toekent aan De Lijn. “De Lijn krijgt slechts 15 miljoen extra middelen, een peulschil van wat ze voor de verkiezingen had gevraagd”, zegt Jos D’Haese, Vlaams parlementslid voor de PVDA. “De Vlaamse regering bespaarde de afgelopen tien jaar bijzonder drastisch bij De Lijn. Door te investeren in grote projecten, maar geen middelen te voorzien voor de werking en het onderhoud, snijdt ze fors in de dienstverlening. Dit is een verrottingsstrategie en hét recept voor een toekomstige privatisering.”

De PVDA pleit voor een volwaardige uitbating van de broodnodige traminfrastructuur waarbij er gebroken wordt met de huidige besparingspolitiek. “Zo kunnen de reizigers de vruchten plukken van de investeringen en kunnen de Antwerpse trams en bussen een bijdrage leveren aan een oplossing voor de mobiliteits- en leefbaarheidsproblemen van de stad. Een ambitieus tramplan dat rekening houdt met de belangen van de reizigers en het personeel is de enige weg voorwaarts”, stelt D’Haese.

D’Haese wil meer chauffeurs, betere reizigersinforatie, hogere frequentie op de huidige lijnen en ook een tram die ‘s nachts rijdt. “Mobiliteit is een mensenrecht”, klinkt het.