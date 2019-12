PVDA: “Schrappen Waterbus op Albertkanaal is te voorbarig” ADA

24 december 2019

12u38 4 Antwerpen D e Waterbus vaart vanaf volgende week niet meer op het Albertkanaal. Hij startte amper 10 maanden geleden. Omdat het Antwerps Havenbedrijf zelf niet meer wil investeren in het vervoer over water, beloofde de Vlaamse Regering om vanaf 1 januari 2020 de financiering van De Waterbus over te nemen. “Dat is slechts de halve waarheid”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders. “Vlaanderen neemt slechts 1 van de 2 routes over. In plaats van de oostelijke arm van De Waterbus te amputeren zou men beter moeten zoeken naar oplossingen.”

In februari 2019 startte De Waterbus met haar nieuwe oostelijke route over het Albertkanaal. Op het Scheldetraject bleek hij toen al erg succesvol met meer dan 420.000 gebruikers. “Tien maanden later ligt die ambitie in de vuilbak. Nochtans zou de testperiode twee jaar duren”, vertelt Mie Branders van PVDA.

“Het Havenbedrijf beweert dat tijdens de evaluatie van de Albertkanaalroute werd vastgesteld dat de middelen die geïnvesteerd worden niet te verantwoorden zijn in functie van de resultaten”, gaat Branders verder.

“De grote verkeershinder door de werken aan de Oosterweelverbinding moet nog komen. Toch worden alternatieven nu al stopgezet. Ook de overstapmogelijkheid op tram 24, die twee weken geleden haar eindhalte aan het Havenhuis kreeg, wordt niet eens uitgetest.”

In de Antwerpse gemeenteraad van september maakte Havenschepen Annick De Ridder zich sterk dat ze bij Vlaanderen de financiering zou vinden die het Havenbedrijf niet meer wilde ophoesten. Dat er bij die overdracht een stuk van het aanbod moest sneuvelen, hoorde niet bij de communicatiestrategie. “Gisteren kregen we alweer een goednieuwsshow”, zegt Mie Branders. “Er komen extra haltes op de Schelderoute, de dienstverlening wordt beter. Dat is allemaal maar half waar. Want één van de twee routes wordt weggeknipt. Dat is de realiteit.”