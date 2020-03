PVDA reageert op hertekening Antwerps tramnet: “We stevenen af op nieuw debacle” BJS

16 maart 2020

"We stevenen af op een Noorderlijn-bis debacle, waarbij voor elke mooie nieuwe verbinding die met veel toeters en bellen geopend wordt, andere bestaande verbindingen in stilte worden afgebouwd." Zo reageert Vlaams Parlementslid en Antwerps PVDA-woordvoerder Jos D'Haese op de voorlopige plannen van De Lijn om het Antwerpse tramnet grondig te hertekenen.

“Toen de mogelijke schrapping van tramlijn 7 en 4 en de inkorting van tramlijn 2 in februari naar boven kwam vroeg Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis om vertrouwen te hebben”, zegt Jos D’Haese, Vlaams Parlementslid voor de PVDA. “Er was ‘nog niets beslist, de info was ‘voorbarig, de ‘puzzelstukken’ werden nog ‘gelegd’ en er was nog ‘ruimte voor inspraak’.”

“Nu komt men af met een grote goednieuwsshow”, gaat D’Haese verder. “Er is helemaal geen inspraak, als het van Kennis afhangt worden de plannen in april afgeklopt. En de realiteit is dat heel veel mensen hun aanbod dan met deze plannen zien verminderen. Volgens reizigersvereniging TreinTramBus zijn de frequenties van de trams veel te laag om een geslaagd overstapmodel in te voeren.”

Noodplan

De PVDA pleit voor een noodplan voor het Antwerps openbaar vervoer. “We hebben een verdubbeling van het budget van De Lijn nodig om de uitdagingen op korte termijn aan te kunnen”, zegt D’Haese. “Roger Kesteloot, de CEO van De Lijn, vroeg amper een jaar geleden zelf nog om zo’n verdubbeling. Hij heeft zijn ambities ondertussen opgeborgen, maar wij willen terug vooruit.”