PVDA-leden verrassen daklozen en personeel De Victor met paaseieren: “Ook wie geen kot heeft verdient een dankjewel” Jan Aelberts

18 april 2020

22u09 0 Antwerpen Gemeenteraadslid Mie Branders (PVDA), parlementslid Lise Vandecasteele (PVDA) en lid van de sociale dienst Leen Swinnen deelden zaterdagavond paaseieren uit aan de mensen die in daklozenopvang De Victor slapen en werken. Met de actie wil PVDA ze hen bedanken voor hun inspanningen.

De quarantainemaatregelen stellen iedereen op de proef. Voor mensen zonder kot is de opdracht ‘in je kot te blijven’ moeilijk. Het is voor dak- en thuislozen een grote uitdaging zich aan de regels te houden. “Toen we hoorden dat de paashaas nog niet langsgekomen was in De Victor aarzelden we geen moment”, zegt Vandecasteele. “We kochten paaseieren en deelden ze uit aan de mensen die in De Victor overnachten en de mensen die er werken. Al deze mensen verdienen een dankjewel voor hun inspanningen tijdens deze corona-pandemie.”

Pasje

“Deze periode stelt mensen zonder kot erg op proef: zij hebben niet de mogelijkheid een hele dag in hetzelfde kot te blijven en moeten zich dus ondanks de lockdown dagelijks verplaatsen in de stad. Met een ‘pasje’ kunnen ze deze schijnbaar niet-essentiële verplaatsingen rechtvaardigen voor de politie. Zo kunnen ze boetes vermijden”, zegt gemeenteraadslid Mie Branders. “Ze kunnen overdag wel terecht bij verschillende initiatieven, maar dat is steeds maar voor enkele uren: gezien de noodzaak van social distancing mag er minder volk tegelijk binnen. Ook aan voedsel geraken is veel moeilijker vandaag. De sociaal werkers staken de handen uit de mouwen en voorzien nu voedselpakketten, bijvoorbeeld in De Steenhouwer.”

“Ook nachtopvang de Victor moest helemaal gereorganiseerd worden. Waar voorheen tot veertien mensen samen sliepen in één kamer moest er nu voorzien worden in meer en dus minder bevolkte kamers. De verdiepen waar voor de lock down lessen van Altas gegeven werden, zijn nu omgebouwd tot extra slaapkamers.”

“De mensen zonder kot en de sociaal werkers geven het beste van zichzelf in de strijd tegen het coronavirus”, zegt Vandecasteele nog. “We geven hen een individueel verpakt paasei waar een sticker op kleeft met de boodschap ‘Bedankt voor je inspanningen. #zorgvoorelkaar’. We willen hen zo een hart onder de riem steken.”