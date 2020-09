PVDA lanceert 12 miljonairsroutes in provincie Antwerpen: “Ongelijkheid groter sinds coronacrisis”



CVDP

10 september 2020

17u53 4 Antwerpen PVDA heeft donderdag twaalf nieuwe ‘Miljonairsroutes’ in de provincie Antwerpen op de kaart gezet. Op deze fiets- en wandeltochten brengen ze het vermogen van multimiljonairs in beeld.

De miljonairsroutes kaderen in de nationale campagne van PVDA voor de invoering van een miljonairstaks. Ze kaarten ook het probleem van de onhoudbare ongelijkheid aan. “De ongelijkheid die er al was voor de coronacrisis, is alleen nog maar groter geworden”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens. “We willen dus koste wat het kost vermijden dat de rekening van de crisis naar de coronahelden, de werkende klasse, wordt doorgestuurd. Het belasten van de superrijken is voor ons een logisch alternatief.”

De routes houden halt aan pittoreske plekjes uit de weelderige wereld van de multimiljonairs. Deelnemers worden geloodst langs statige kastelen en kasten-van-huizen verscholen in het groen achter hoge toegangspoorten. Een gids, gewapend met interessante weetjes over steenrijke families informeert deelnemende fietsers en wandelaars over de geërfde rijkdommen en de bedrijfsactiviteiten.

Katoen Natie en Umicore

Vandaag trapte PVDA-voorzitter Peter Mertens officieel de eerste Antwerpse miljonairsroute in gang. ‘Havenbonzen en booming business’ vertrekt op de Antwerpse Grote Markt aan het historische pand van het handelshuis G&C Kreglinger. De families achter Kreglinger handelden in koffie, rubber en palmolie uit Congo. Ze waren bevriend met Leopold II. Vandaag zitten ze in de handel van cosmetica en de farma- en voedingsindustrie. De route voert onder andere langs de havenactiviteiten van Katoen Natie van miljardair Fernand Huts.

Een andere route, ‘de Kasteelroute’, passeert langs Umicore dat voortkomt uit Union Minière. Vorig jaar kocht Thomas Leysen 110.000 aandelen van Umicore, voor 3 miljoen euro. In juli 2020 is het aandeel zo gestegen dat dezelfde aandelen 5 miljoen euro waard zijn. Leysen heeft zelf geld geërfd via een vennootschapsconstructie: 0 euro successierechten betaald op het fortuin van zijn vader André Leysen.

Gegidste uitstappen tot oktober

De twaalf Antwerpse routes zijn een onderdeel van 75 miljonairsroutes die uitgestippeld zijn in heel België. De routes zijn uitgegeven in een handige brochure op zakformaat en te raadplegen op de website van de lokale PVDA-afdeling. Geïnteresseerden kunnen van september tot oktober deelnemen aan gegidste uitstapjes. Vooraf inschrijven is noodzakelijk omwille van corona.