PVDA houdt Toekomstforum over De Lijn met internationale gasten ADA

06 december 2019

10u55 0 Antwerpen De Lijn is de afgelopen weken niet uit de actualiteit weg te branden. Afgeschafte ritten, ontevreden reizigers én chauffeurs en problemen met laadpalen beheersen de krantenkoppen. Dit weekend opent De Lijn dan weer feestelijk de nieuwe Noorderlijn. Maar ook daar klinkt veel kritiek. Jos D’Haese, Vlaams parlementslid voor de PVDA, nodigt daarom experten, gebruikers en internationale gasten uit voor een ‘Toekomstforum’ over De Lijn.

Afgeschafte ritten, vertragingen, overvolle bussen en ontevreden passagiers: het gaat De Lijn niet voor de wind. “Na jarenlange besparingen lijkt de Vlaamse Regering bovendien op de privatisering van ons openbaar vervoer aan te sturen. Zowel de reizigers als het personeel toonden zich de afgelopen weken erg ongerust over de toekomst van De Lijn. Welke weg gaat de openbare vervoersmaatschappij uit?”, vraagt PVDA zich af.

“In Antwerpen heeft het De Lijn een cruciale rol te spelen in de ambitieuze modal shift die moet worden doorgevoerd om de Oosterweelverbinding tot een goed einde te brengen. Toch klinkt er veel kritiek op de nieuwe Noorderlijn en het vernieuwde premetrostation Opera.”

Wat loopt er mis bij De Lijn? Wat zijn de plannen van de nieuwe regering? En vooral: hoe zorgen we ervoor dat we weer op het openbaar vervoer kunnen vertrouwen? Jos D’Haese ontpopte zich als volksvertegenwoordiger in het Vlaams parlement tot een vurige pleitbezorger voor een sterk openbaar vervoer. Op 10 december gaat hij niet in debat met de minister, maar in gesprek met een uitgebreid panel van mensen met een groot hart voor het openbaar vervoer.

Dinsdag 10 december vanaf 19.30 uur in het Zuiderpershuis, Waalsekaai 14, 2000 Antwerpen.