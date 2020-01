PVDA hekelt nauwere samenwerking stad met deurwaarders: “Armoede bestrijden, niet de armen” Jan Aelberts

Antwerpen PVDA hekelt de plannen van Schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws (sp.a) om nauwer samen te werken met deurwaarders in de hoop dat schulden sneller en makkelijker afgelost worden. "In plaats van te investeren in meer laagdrempelige schuldhulpverlening met meer maatschappelijk assistenten, trekt dit stadsbestuur de kaart van de repressieve as. We moeten de armoede bestrijden, niet de armen", zegt Lise Vandecasteele, Vlaams parlementslid en voormalig Antwerps OCMW-raadslid voor de PVDA.

Via het nieuwe digitale platform, getiteld ‘One’, wisselen hulpverleners en gerechtsdeurwaarders na toestemming van de klant informatie uit over klanten met structurele financiële problemen. “Dankzij deze samenwerking vermijden we dat onbetaalde facturen leiden tot een schuldenberg die niet meer te overzien is”, zei Meeuws daar eerder over in deze krant. De schepen ziet in het platform “een belangrijke stap in de strijd tegen armoede”.

PVDA is het daar bij monde van Vlaams Parlementslid Lise Vandecasteele niet mee eens. “De schuldenindustrie is een groot probleem in onze maatschappij”, klinkt het. “Een factuur van 100 euro wordt na enkele maanden een factuur van 1.000 euro als er incassobureaus en deurwaarders ingeschakeld worden. 100 euro voor de schuldeiser, 900 euro voor de schuldenindustrie.”

“In Zelzate besliste het gemeentebestuur (sp.a en PVDA) om sociaal assistenten te sturen naar OCMW-klanten die hun gemeentelijke factuur niet hebben betaald in plaats van gerechtsdeurwaarders. Ook in Sint-Truiden wil de sp.a af van deurwaarders”, zegt Lise Vandecasteele. “In Antwerpen versterkt men net de samenwerking.”

‘Zet deurwaarder aan de deur’

Vandecasteele pleit dan ook voor meer sociaal werk. “De nadruk moet liggen op hulpverlening door opgeleide maatschappelijk werkers en schuldbemiddelaars. De vraag voor begeleiding is vandaag groter dan het aanbod, laat ons die dienst dan uitbreiden”, zegt Vandecasteele. “Mensen met een leefloon hebben al geen nagel om aan hun gat te krabben. Het moet vanzelfsprekend zijn dat zij de periode dat ze van een leefloon moeten leven geen schulden kunnen afbetalen. Politici die 4.000 euro per maand verdienen weten niet wat 25 euro per maand betekent voor een alleenstaande met een leefloon van 910 euro. De focus moet zijn mensen uit de armoede halen: door een degelijke en betaalbare woning en een inkomen boven de armoedegrens. Bijvoorbeeld door mensen aan een vaste job te helpen.”

Tenslotte pleit het Vlaams parlementslid om tegen de “schuldenindustrie” in te gaan. “Dat kan door als stad de deurwaarder aan de deur te zetten. Volg het goede voorbeeld van Zelzate en doe geen beroep op incassobureaus of deurwaarders voor stadsdiensten, ZNA, Zorgbedrijf en het parkeerbedrijf.”

Vandaag ondersteunt Antwerpen ongeveer 1.200 Antwerpenaren met een vorm van budgetbeheer, collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling. De stad werkte de voorbije jaren al samen met een aantal gerechtsdeurwaarders om deze schuldenlast beter te beheren. Met succes, volgens het stadsbestuur.