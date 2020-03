PVDA: “Annuleren gemeenteraad en districtsraden is lockdown van de democratie” ADA

17 maart 2020

Met een politieverordening schaft burgemeester Bart De Wever (N-VA) de gemeenteraad en districtsraden af, om veiligheidsredenen. Zonder enig overleg met de gemeenteraadsfracties. De PVDA is daar niet mee akkoord. "Dat is een lockdown van de democratie", zegt gemeenteraadslid Peter Mertens. "Er zijn alternatieven die toegepast moeten worden, zoals videoconferentie. De stad heeft hiervoor alle expertise in huis."

“De gezondheid van de mensen moet eerst komen, voor de winst.” Dat is het principiële standpunt van de PVDA in deze Corona-pandemie. “We moeten met de gemeenteraad absoluut het debat hebben over de scholen, de crèches, de rusthuizen en het stadspersoneel. Over welke diensten er nu absoluut moet open blijven en welke niet. En over de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen die er voor het personeel worden genomen”, zegt Peter Mertens.

“We horen bijvoorbeeld dat men in de gesloten zwembaden het personeel de baden laat poetsen. Met allemaal samen in één shift. Dit soort niet-noodzakelijk werk moet absoluut dringend gestopt worden”, vindt Mertens. “Die stem moet gehoord worden en het stadsbestuur moet daarop gecontroleerd worden. Het is nu niet het moment om de democratie uit te schakelen.”

“Het afschaffen van de raden is geen technische, maar een politieke beslissing”, stelt Mertens. “Antwerpen wil toch een smart city zijn? Daarvoor is het nu het moment. Het is technisch perfect mogelijk te vergaderen via het platform Microsoft Teams zoals de commissies en gemeenteraad in Gent, of via andere systemen. Het is Digipolis, de IT-partner van Gent én Antwerpen, die dat op één dag operationeel heeft gekregen voor de Gentse commissievergadering van gisteren, en alles werkte.”

De PVDA is bekommerd om de gezondheid van de raadsleden. “De gemeenteraad en de districtsraden moeten niet fysisch samenkomen, maar digitaal”, legt Mertens uit. “Het is nu de moment om een smart city te zijn, om iedereen te verenigen, en om geen lockdown van democratie op te leggen”