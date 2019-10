Puff Marshie logeert enkele maanden naast MAS voor expo Cool Japan ADA

15 oktober 2019

16u31 0 Antwerpen ‘Puff Marshie’, het bekende witte beeld van kunstenaar Yoshitomo Nara, is aangekomen aan het MAS op het Eilandje. Het beeld verhuist tijdelijk van de Fruithoflaan in Berchem naar het museum voor de tentoonstelling Cool Japan.

Yoshitomo is een superster in Japan en de Verenigde staten. Hij is te plaatsen in de Japanse popart-traditie met collega’s als Takashi Murakami. Zijn werk wordt gereproduceerd als snoepdoosjes, ansichtkaarten en poppen, en past naadloos in de Japanse liefde voor merchandise en anime.

Het beeld is een typisch werk van Yoshitomo, waarin kinderen en trouwe viervoeters vaak de hoofdrol spelen. In vorm is ‘Puff Marshie – Antwerp Version’ echter eerder atypisch voor de kunstenaar. Vooral het ontbreken van kleur valt op, het formaat is eerder uitzonderlijk en ook maakt hij niet zo vaak buitenbeelden. Hoewel Yoshitomo in series werkt - vandaar het ‘Antwerp version’ in de titel - verschilt elk exemplaar licht van de andere door formaat, een andere oogopslag of afwerking. Dit beeld werd in 2006 geproduceerd voor de tentoonstelling ‘Lang Leve Beeldhouwkunst!’ over actuele sculptuur in het Middelheimmuseum. Later kreeg het een plek op de hoek van de Fruithoflaan en Grotesteenweg.