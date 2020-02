Psycholoog buigt zich over plannen Oosterweel: “In een tunnel gaan weggebruikers veel sneller op de rem trappen” Jonathan Bernaerts

19 februari 2020

21u18 9 Antwerpen Lantis, de bouwheer van Oosterweel, heeft een verkeerspsycholoog in de arm genomen. Zijn taak? De infrastructuur, waaronder de 1,8 kilometer lange tunnel die onder de Schelde komt, bekijken veilig maken.

Naast een batterij ingenieurs buigt ook de Nederlandse verkeerspsycholoog Matthijs Dicke-Ogenia zich over de plannen van de Oosterweelverbinding. “Een ingenieur focust zich op de technische kant van de zaak, dat doet een verkeerspsycholoog in veel mindere mate”, legt Annik Dirkx, woordvoerder van Lantis, uit. “Een verkeerspsycholoog bekijkt de plannen vanuit het oogpunt van de weggebruiker. Op basis van filmpjes en simulaties die we hem hebben bezorgd, onderzoekt hij hoe de weggebruiker op bepaalde verkeerssituaties reageert. En welke maatregelen nodig zijn om ze veiliger te maken.”

Wanneer er na de tunnel een afslag volgt, is het aangewezen om de automobilist daarover te informeren vóór hij of zij de tunnel inrijdt Matthijs Dicke-Ongenia

Verkeerspsycholoog Mattijs Dicke-Ogenia is gevraagd om álle Oosterweelinfrastructuur onder de loep te nemen. Maar vaststaat dat zijn advies over de toekomstige Oosterweeltunnel, de verbinding van 1,8 kilometer tussen het Sint-Annabos (linkeroever) en het Noordkasteel (rechteroever), met grote aandacht bestudeerd zal worden. De discussie over de verkeersveiligheid in onze tunnels laaide begin deze maand immers weer hoog op, nadat in de Beverentunnel twee doden en tientallen gewonden vielen bij een ongeval.

Bochten

Volgens Dicke-Ongenia vormen tunnels altijd een risico en verdienen ze extra aandacht. “In een tunnel zijn bochten potentieel gevaarlijk”, zei de psycholoog woensdagmiddag aan VRT NWS. “Bij het nemen van een bocht komt de betonnen tunnelwand namelijk in het zicht van de automobilist. Velen ervaren dit als een bedreiging en gaan onbewust van de wand afsturen, naar het midden van de weg. Op de rijstrook aan de andere kant gebeurt net hetzelfde. Het gevolg? Omdat de auto’s zich dichter bij elkaar bevinden, gaan bestuurders bijsturen. Of remmen, wat het verkeer uiteindelijk kan doen stilstaan.”

“Ook de verlichting vormt een veiligheidsrisico”, gaat Dicke-Ongenia verder. “Wanneer we een tunnel inrijden, verwijden onze pupillen omdat onze ogen zich moeten aanpassen aan het donker. Ook dit moment kunnen automobilisten als eng ervaren, waardoor ze op de rem gaan staan. Het is daarom goed om de overgang van licht naar donker in een tunnel zo natuurlijk mogelijk te laten gebeuren. Dat kan door de verlichting juist af te stellen.”

Signalisatie

Ook de signalisatie, en waar de borden precies zijn geplaatst, worden door Dicke-Ongenia bestudeerd. “Het is belangrijk om de weggebruiker ruim op voorhand te informeren”, aldus de psycholoog nog aan VRT NWS. “Wanneer er na de tunnel een afslag volgt, is het aangewezen om de automobilist daarover te informeren vóór hij of zij de tunnel inrijdt. Zo voorkom je dat weggebruikers vlak voor ze tunnel inrijden nog van baanvak wisselen.”

Een verkeerspsycholoog bekijkt de plannen vanuit het oogpunt van de weggebruiker. Op basis van filmpjes en simulaties onderzoekt hij hoe de weggebruiker op bepaalde verkeerssituaties reageert Annik Dirkx

Verkeerspsycholoog Dicke-Ongenia heeft Lantis intussen al verschillende aanbevelingen overgemaakt. “De samenwerking verloopt goed. Ook in de toekomst zullen we op zijn expertise beroep doen”, bevestigt woordvoerder Annik Dirkx.

2030

De plannen voor de Oosterweeltunnel zitten ondertussen in een laatste fase. Over enkele maanden wordt een omgevingsvergunning verwacht. Volgens de huidige planning zijn de werken aan de ganse Oosterweelverbinding pas in 2030 afgerond.