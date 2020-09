Provincie steekt gesloten Sportpaleis 306.000 euro toe voor onderhoudskosten PhT

11 september 2020

13u06 0 Antwerpen De provincie, eigenaar van het Sportpaleis, laat de evenemententempel niet los. De exploitanten kunnen rekenen op een extra steun van 306.000 euro. “Op die manier kunnen we het gebouw fit houden, want de onderhoudskosten blijven wel doorlopen, nu we De provincie, eigenaar van het Sportpaleis, laat de evenemententempel niet los. De exploitanten kunnen rekenen op een extra steun van 306.000 euro. “Op die manier kunnen we het gebouw fit houden, want de onderhoudskosten blijven wel doorlopen, nu we nul euro inkomsten hebben”, reageert directeur Van Esbroeck.

De deuren van het Sportpaleis zijn door corona al een half jaar dicht. Jan Van Esbroeck acht een heropening voor maart 2021 niet haalbaar. Geen prettig vooruitzicht, maar het provinciebestuur bracht vrijdag toch een klein beetje goed nieuws. De NV Sportpaleis krijgt 306.000 euro om het gebouw ‘in vorm’ te houden tot betere tijden zich aandienen.

Gered in 1997

De provincie kocht het gebouw in 1997 en redde het Sportpaleis zo van de sloop. Al snel volgden renovatiewerken, binnen én buiten. Zo kwamen er onder meer nieuwe tribunes, een nieuw balkon, betere ontvangstfaciliteiten en een verluchtingsinstallatie die de hele zaal in 25 minuten ververst. Ook de verkeersknoop rond het Sportpaleis werd aangepakt.

“De provincie en de exploitanten hebben de voorbije 23 jaar een mooi parcours afgelegd. Het Sportpaleis is internationaal op de kaart gezet”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens. “We zijn nagegaan hoe we het Sportpaleis konden ondersteunen. Met het kwijtschelden van de erfpachtvergoeding en de ontroerende voorheffing komt er een ruimte vrij van 306.000 euro.”

“Onwezenlijk”

Jan Van Esbroeck, die samen met Jan Vereecke de NV Sportpaleis leidt, wijst erop dat de grootste zaal van het land jaarlijks goed is voor meer dan 1 miljoen bezoekers. “Het is onwezenlijk om wellicht een jaar lang de deuren te moeten sluiten. Onze inkomsten vallen terug naar nul euro, de onderhoudskosten blijven doorlopen. De inspanning van de provincie is welgekomen. Als de tijd ervoor rijp is, zullen we bezoekers in de beste omstandigheden kunnen ontvangen.”