Provincie Antwerpen vraagt civiele bescherming om hulp tegen eikenprocessierups Jan Aelberts

24 juni 2019

16u40

Antwerpen De provincie Antwerpen heeft de civiele bescherming om hulp gevraagd om de eikenprocessierups te bestrijden op haar grondgebied. Zoals gevreesd is de rups dit jaar bijzonder talrijk aanwezig en volgens de provincie kunnen de aannemers die ze bestrijden de aanvragen daarvoor niet meer aan. De eikenprocessierupsen bevinden zich sinds vorige week in de fase waarin ze brandhaartjes dragen die bij de mens voor jeuk en irritatie van ogen en luchtwegen kunnen zorgen.

De provincie brengt elk jaar de verspreiding van de eikenpocessierups in kaart en coördineert de bestrijding in samenwerking met de gemeenten. Ze trekt nu aan de alarmbel vanwege de toenemende klachten. “In de zomermaanden zien we jaarlijks een piek in de overlast die de rupsen veroorzaken”, legt coördinator Kathleen Verstraete uit. “Door de mooie zomer van vorig jaar zijn er nu veel meer rupsen aanwezig. Aannemers, verantwoordelijk voor de bestrijding, kunnen de vraag niet meer volgen.”

Met name voor de meest prioritaire aanvragen voor bestrijding, zoals in de buurt van schoolpoorten of speelplaatsen, zal de civiele bescherming worden ingeschakeld. De provincie vraagt ook om gespotte nesten te blijven melden via de provinciale website. Ook als bestrijden er dit jaar niet zou kunnen gebeuren, kunnen de meldingen worden gebruikt om de verspreiding naar de toekomst toe in kaart te brengen.

De provincie benadrukt verder nogmaals dat de eikenprocessierups een inheemse soort is en ze dus alleen bestreden wordt als ze voor overlast zorgt. Er wordt ook ingezet op natuurlijke bestrijdingstechnieken, met proefprojecten rond kevers die de poppen van de rups eet, mezen en sluipwespen en -vliegen.