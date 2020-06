Provincie Antwerpen verlengt ook voor bedrijven de betaaltermijn voor de provinciebelasting



CVDP

05 juni 2020

16u52 0 Antwerpen De provincie Antwerpen voorziet een overbruggingsmaatregel voor de provinciebelasting omdat veel bedrijven financiële problemen ondervinden door de coronacrisis . De deputatie besliste om bedrijven een extra betaaltermijn van twee maanden toe te kennen.

Tijdens de maand juni gaan er jaarlijks zo’n 194.000 aanslagbiljetten provinciebelasting op de bedrijven de deur uit. Bij het aanslagbiljet zit er dit jaar een brief met de maatregelen die de provincie Antwerpen voor bedrijven neemt naar aanleiding van de coronacrisis. In navolging van andere overheden en aansluitend op de maatregelen voor de algemene provinciebelasting voorziet de provincie Antwerpen een overbruggingsmaatregel voor bedrijven die het financieel moeilijk hebben.

De provincie wil immers voorkomen dat zelfstandigen en bedrijven in de covid19-crisis verder in financiële moeilijkheden geraken. Daarom besliste de deputatie in lijn met de algemene provinciebelasting om ook de provinciebelasting op de bedrijven vier maanden niet actief in te vorderen.

Betalingsuitstel vragen

Ondernemers hebben dus vier maanden de tijd om aan de belastingplicht te voldoen, in tegenstelling tot wat op het aanslagbiljet vermeld staat. Tot 5 oktober zal de provincie de belastingschuld niet actief invorderen. Na deze periode wordt de normale inningsprocedure verdergezet. Wie binnenkort het aanslagbiljet provinciebelasting op de bedrijven digitaal of per post in de bus krijgt en de volledige schuld binnen de verlengde betaaltermijn van vier maanden niet kan vereffenen, kan tijdig schriftelijk betalingsuitstel vragen.

Voor gezinnen en alleenwonenden heeft de provincie Antwerpen in maart dezelfde maatregelen getroffen. Het provinciebestuur besliste toen ook om de betaaltermijn van twee maanden naar vier maanden te verlengen voor inwoners die anders misschien financieel in problemen zouden kunnen komen.

Alle informatie over de provinciebelastingen kan je lezen op de website.