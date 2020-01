Provincie Antwerpen telt 489 buurtinformatienetwerken: “Goed voor het veiligheidsgevoel” Jan Aelberts

15 januari 2020

16u35 0 Antwerpen De provincie Antwerpen telt 489 buurtinformatienetwerken en is daarmee met afstand koploper in Vlaanderen. Runner-up Oost-Vlaanderen telt er ‘maar’ 276. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Binnenlandse Zaken.

Eind vorig jaar stonden in totaal 1.190 BIN’s geregistreerd. Ruim een derde daarvan komt uit de provincie Antwerpen. Het gaat om een stijging met ruim 14 procent ten opzichte van 2018. De algemene directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken verduidelijkt wel dat ze niet altijd op de hoogte is wanneer een BIN zijn activiteiten stopt of wanneer er een fusie tussen BIN’s gebeurt. “Verschillende studies in het buitenland tonen aan dat buurtinformatienetwerken de sociale cohesie en het veiligheidsgevoel verhogen in een buurt. Over de concrete criminaliteitscijfers en de invloed van de aanwezigheid van een BIN hierop is niets bekend.”