Provincie Antwerpen neemt voortouw in project om eikenprocessierupsen met natuurlijke vijanden te bestrijden

BJS

02 juni 2020

17u06 0 Antwerpen De provincie Antwerpen neemt het voortouw in een Belgisch-Nederlands project dat de eikenprocessierupsen wil bestrijden met hun natuurlijke vijanden, zoals mezen, kevers, wespen en vliegen. De komende vijf jaar spelen die dieren een centrale rol in het project ‘Ecologisch beheer van de eikenprocessierups zonder het gebruik van biociden’.

De laatste jaren teisteren eikenprocessierupsen onze streken. De brandharen leiden tot last aan ogen en luchtwegen bij wie in de buurt komt. De bestrijding kost gemeenten handenvol geld en het gebruik van biociden is slecht voor de gezondheid en de biodiversiteit.

De provincie Antwerpen coördineert nu het project “Ecologisch beheer van de eikenprocessierups zonder het gebruik van biociden” dat er komt in samenwerking met de provincie Limburg, de Nederlandse provincies Gelderland en Noord-Brabant, de Nederlandse gemeente Sittard-Geleen (NL) en het Belgische Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

“Een duurzame, ecologische en betaalbare oplossing voor de plaag van de eikenprocessierupsen dringt zich op”, legt Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde voor Milieu en Natuur bij provincie Antwerpen, uit. “Omdat we al meer dan 25 jaar de aanpak en verspreiding van de rupsen coördineren op ons grondgebied, nemen we het voortouw in het project.”

Biodiversiteit behouden

De provincies streven naar de meest ecologische vorm van beheer, waarbij de (gezondheids)impact tot een minimum beperkt wordt en de biodiversiteit behouden blijft. “De eikenprocessierups is een inheemse soort, het is dus niet te verwachten dat de soort hier verdwijnt. We willen de rupsen vooral beheren op plaatsen waar ze overlast veroorzaken voor burgers in Vlaanderen”, legt Kathleen Verstraete, expert eikenprocessierupsen van provincie Antwerpen, uit.

Bedoeling is om mezen, sluipwespen en sluipvliegen aan te trekken. De proeven worden uitgevoerd op verschillende testlocaties in België en Nederland.