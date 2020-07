Provincie Antwerpen neemt bijkomende maatregelen: sociale bubbel per gezin ingeperkt tot 10 dezelfde personen voor komende 4 weken AW/PLA

25 juli 2020

18u06 26 Antwerpen De Antwerpse provinciale crisiscel heeft bijkomende maatregelen aangekondigd. Dat melden gouverneur Cathy Berx en burgemeester van de stad Antwerpen Bart De Wever (N-VA). Onder meer de sociale bubbel zal ingeperkt worden tot tien personen. Deze maatregel moet zo snel mogelijk ingaan en zal minstens vier weken gelden. Dat werd bevestigd aan onze redactie.



De Nationale Veiligheidsraad besliste deze week de sociale bubbel van vijftien personen per week te behouden. De Wever zei vanmorgen in een interview met Het Laatste Nieuws dat te betreuren. Maar voor de inwoners van de volledige provincie Antwerpen wordt de bubbel nu dus toch ingeperkt. Zij mogen slechts tien vaste contacten ontmoeten de komende vier weken.



De stad Antwerpen heeft een reglement uitgewerkt dat bezorgd zal worden aan de overige burgemeesters van de provincie. Zij kunnen overigens bijkomende maatregelen toevoegen, al benadrukt gouverneur Berx dat de gemeente er dan voor moet zorgen dat die regels effectief nageleefd worden.

Essentieel is elk gezin zijn sociale contacten moet beperken tot 10 dezelfde personen gedurende vier weken. De bubbel van tien geldt per gezin, dus niet meer per persoon zoals dat voorbije weken het geval was. De bubbel moet ook de volle vier weken dezelfde blijven. Gouverneur Berx raadt elk gezin aan om de namen van die bubbel van tien op een lijst te noteren samen met contactgegevens.

Volgens provinciegouverenuer Berx is tijdens het provinciale crisisberaad geen lokale lockdown in Antwerpen of in bepaalde districten van Antwerpen overwogen. “Een lockdown lag niet op de vergadertafel. Wij hebben zo lang samengezeten omdat het politiereglement tot in de puntjes moest uitgeschreven worden”, zegt Cathy Berx.

Maandag komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bij elkaar. Mogelijk ligt de inperking van de bubbel in heel het land daar op tafel. “Onze beslissing voor de provincie Antwerpen is uiteraard afgetoetst bij de federale instanties”, aldus Cathy Berx

Privébijeenkomsten uitstellen

Ook samenkomen met meer dan tien personen op het publieke domein wordt in de hele provincie verboden. De crisiscel roept ook op om zelfs binnen de sociale bubbel fysiek afstand te houden en om privéfeesten voorlopig uit te stellen. Het dragen van mond-neusmaskers wordt verplicht op alle “drukke publiek toegankelijke plaatsen” voor alle personen boven de twaalf jaar.

“Enkel als iedereen zich consequent aan alle maatregelen houdt, kunnen we er samen in slagen om over vier weken een sterke daling van het aantal besmettingen te zien in de grafieken”, luidt het in de communicatie van de door gouverneur Cathy Berx geleide crisiscel. “We roepen iedereen op om zeer creatief te zijn in het verslaan van het virus en niet in het omzeilen van de maatregelen. Een strikte naleving van de bestaande en lokaal strengere maatregelen in combinatie met consequente en strenge handhaving zal ervoor zorgen dat we geen discussie of overleg moeten voeren over een softe lockdown. Dat scenario willen wij, wil iedereen absoluut vermijden.”

Betere naleving en handhaving van de regels

De provinciale crisiscel kwam vandaag opnieuw samen, omdat het aantal nieuwe besmettingen in de provincie Antwerpen fors sneller stijgt dan elders in het land. De federale gezondheidsinspecteur, artsen en specialisten gaven er toelichting bij de huidige epidemiologische toestand in de provincie. De gouverneur zat de vergadering met vertegenwoordiders van politie, hulpdiensten en defensie voor. “Het reproductiegetal of de R-waarde nadert de 2, wat wijst op een exponentiële toename van het aantal besmettingen”, luidt de conclusie. “Een betere naleving van de maatregelen door eenieder zijn dringend noodzakelijk.”

Vooral in de stad Antwerpen zien huisartsen en spoeddiensten naar eigen zeggen een sterke toeloop van het aantal mensen dat wil of moet worden getest. De crisiscel vraagt om bij die testing een onderscheid te maken tussen wie om medische redenen dringend moet worden getest enerzijds, en anderzijds asymptomatische mensen die om een test verzoeken om persoonlijke redenen, zoals ongerustheid na contact met een covid-positief getest persoon, na vakantie of op vraag van de werkgever. “Beide stromen moeten dringend en accuraat worden gescheiden”, aldus de crisiscel. “Ook wordt gevraagd om bedrijfsartsen in te schakelen voor testen op de werkvloer.” Met onmiddellijke ingang worden wel een aantal huisartsenwachtposten versterkt om de komende dagen ondersteuning te bieden bij het testen.

De crisiscel legt niet alleen extra, strengere maatregelen op, maar wil naar eigen zeggen ook inzetten op een strengere en striktere handhaving van de nationale én - strengere - lokale maatregelen. “De politie zal daarbij vooral focussen op de naleving van de maatregelen door de horeca, de mond-neusmaskers en de overige specifieke lokale maatregelen”, klinkt het. “Omwille van de efficiënte handhaving dragen we alle gemeenten op om deze maatregelen op te nemen in lokale politiereglementen, zodat ze met het instrument van de Gemeentelijke Administratieve Sancties gehandhaafd kunnen worden.” De crisiscel roept lokale veiligheidscellen ook op om de registratieplicht eventueel uit te breiden tot buiten de horeca, zoals in fitnesszaken en bioscoopzalen.

De Antwerpse provinciale crisiscel roept tot slot de hogere overheden op om “de bestaande protocollen en richtlijnen systematisch te evalueren en aan te passen aan de epidemiologische toestand”. Maandag komt alvast de Nationale Veiligheidsraad vervroegd samen. De crisiscel herhaalt ook dat up-to-date testresultaten en gedetailleerde gegevens op niveau van de statistische sector sneller beschikbaar moeten worden.