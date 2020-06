Provincie Antwerpen neemt bijkomende droogtemaatregelen op onbevaarbare waterlopen BJS

03 juni 2020

18u21 0 Antwerpen Vanaf donderdag breidt de provincie Antwerpen het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen verder uit. Dat heeft gouverneur Cathy Berx beslist. Er worden bijkomende maatregelen genomen om water op te stuwen.

Door de aanhoudende droogte is er al sinds 8 mei een captatieverbod van kracht op tien ecologisch kwetsbare waterlopen in de provincie. Op 21 mei werd dat verbod een eerste keer uitgebreid, vanaf 4 juni geldt het verbod ook op minder kwetsbare waterlopen. Een overzicht is te vinden op de website van de provincie.

Peilmetingen door provinciale terreincontroleurs en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) tonen aan dat de waterpeilen de afgelopen twee weken verder daalden, meldt de provincie. Daarom werden ook minder kwetsbare waterlopen toegevoegd aan het captatieverbod, omdat ook daar het drempelpeil is overschreden. Afgelopen winter konden grondwatervoorraden zich onvoldoende herstellen.

Bovendien neemt de provincie opstuwmaatregelen voor bijkomende waterlopen. De geplande zomermaaiingen op een aantal waterlopen worden dit jaar niet uitgevoerd. Hierdoor zal het regenwater trager worden afgevoerd en krijgt het opgestuwde water beter de kans om te infiltreren naar het grondwater toe.

De komende dagen is er beperkte regenval voorspeld. De provincie roept dan ook op om al het regenwater zoveel mogelijk op te vangen en te bufferen in kleine grachten of bekkens.