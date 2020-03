Provinciale Crisiscel Antwerpen komt elke dag samen in strijd tegen coronavirus Jan Aelberts

15 maart 2020

20u10 0 Antwerpen In de provincie Antwerpen komt de Provinciale Crisiscel onder leiding van gouverneur Cathy Berx dagelijks samen om de federale maatregelen consequent uit te voeren en de uitvoering ervan te coördineren. Ook vragen van de lokale besturen, van burgers, bedrijven, instellingen,… uit de provincie worden tijdens dit overleg besproken. De Provinciale Crisiscel staat in nauw contact met het Nationaal Crisiscentrum.

“Sinds vrijdag 13 maart 2020 middernacht zijn cruciale maatregelen van kracht in ons land om de verspreiding van het Covid-19-virus af te remmen en de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen”, zegt gouverneur Cathy Berx. “In het belang van uw eigen gezondheid en die van al wie kwetsbaar is: besef de ernst van de situatie en omzeil de maatregelen niet. Alleen samen kunnen we deze epidemie aan. Want hoewel dit virus voornamelijk kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een slechte gezondheid treft, kan het ook risicovol zijn voor jongeren en volwassenen.”

De gouverneur wijst daarom nog eens op de algemene richtlijnen. “Besteed voldoende aandacht aan persoonlijke hygiëne en beperk het rechtstreeks sociaal contact”, zegt Berx. “Houd altijd voldoende afstand. Wees waakzaam en alert voor symptomen, bij jezelf en bij anderen. Maak elkaar niet ziek In deze digitale tijd zijn er gelukkig heel wat alternatieven om het sociale contact te onderhouden. Zodra alles goed en wel achter de rug is, is er tijd zat om elkaar te omhelzen en samen feestjes te bouwen. Maar niet nu.”

Tot slot dankt ze de zorgverleners en hulpdiensten die deze dagen overuren maken. “Meer dan ooit dank ik alle zorgverleners, hulpdiensten en alle andere personen die zich massaal inzetten om deze crisis het hoofd te bieden. Bedankt voor zoveel engagement voor de algemene gezondheid van ons allen”, besluit Berx.