Protocol van Moed moet intrafamiliaal geweld sneller kunnen opsporen: “Dankzij het Protocol kunnen verschillende partijen geïntegreerd werken” David Acke

15 april 2020

09u38 0 Antwerpen De stad Antwerpen blaast het Protocol van Moed nieuw leven in. Met deze aanpak wil de stad intrafamiliaal geweld sneller kunnen opsporen om vroeger te kunnen ingrijpen. Daarnaast moet de inzet van trajectbegeleiders ervoor zorgen dat de vicieuze cirkel van geweld binnen een gezin doorbroken wordt. Door de coronacrisis stijgt het aantal oproepen over huiselijk geweld.

Sinds de uitbraak van de coronacrisis kreeg de Vlaamse hulplijn 1712 tot 70 procent meer oproepen over huiselijk geweld. Ook de Antwerpse politie kreeg sinds 14 maart tot 25 procent meer meldingen van mensen over intrafamiliaal geweld (IFG). Het kan daarbij gaan om kindermishandeling, partnergeweld of oudermishandeling.

Maar intrafamiliaal geweld is moeilijk te bestrijden. Het speelt zich grotendeels of achter de huisgevels en er rust nog een groot taboe op waardoor slachtoffers zelden de stap naar buiten durven zetten. Ook bij de omgeving rond het gezin is er vaak een grote terughoudendheid om het probleem aan te kaarten.

Protocol van Moed

Vroeger ingrijpen zou een escalatie van de problemen kunnen voorkomen. Het Protocol van Moed wordt een belangrijke schakel in de aanpak tegen IFG. Het gaat om een samenwerking tussen het Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling Antwerpen (VKA), het Antwerpse parket en het Family Justice Center Veilig Thuis (FJC). De focus ligt op verontrustende situaties: daar waar vrijwillige hulpverlening misschien niet meer mogelijk is of lijkt en waarbij de veiligheid van het kind (mogelijk) in gevaar is. Het laat toe dat het VKA en het parket samenwerken zonder dat het beroepsgeheim in het gedrang komt. Deze informatie-uitwisseling was voordien niet mogelijk, waardoor verschillende diensten vaak naast mekaar opereerden zonder dit van mekaar te weten.

“Het was perfect mogelijk dat het vertrouwenscentrum via bijvoorbeeld het CLB melding kreeg van een verontrustende situatie waarbij de politie al tussenbeide was gekomen”, legt schepen voor sociale zaken Tom Meeuws uit. “Omgekeerd gebeurde het ook dat onze politie tussenbeide kwam, terwijl bij het VK al een traject aangegaan was. Dankzij het Protocol kunnen verschillende partijen geïntegreerd werken, vroeger optreden en acties met mekaar afstemmen.”

Daarnaast zet de stad nu ook in op integrale begeleiding bij uithuiszettingen. Deze vinden soms plaats naar aanleiding van een acute noodsituatie, waarbij de dader tijdelijk uit de gezinscontext wordt verwijderd. De justitie-assistent kan nu een trajectbegeleider inschakelen, die de opvolging van de crisissituatie garandeert. Deze trajectbegeleider gaat met het ganse gezin aan de slag, zowel dader(s) als slachtoffer(s). De begeleider kan onmiddellijk worden ingeschakeld zodat niet alleen de rust terugkeert, maar tegelijkertijd ook aan het herstel wordt gewerkt.