Protest tegen verdwijning De Kringwinkel aan Sint-Jorispoort: “Maak van onze stad geen Monopoly” PhT

12 oktober 2020

19u22 1 Antwerpen PVDA pakte maandag uit met een ludieke actie aan De Kringwinkel in het stadscentrum. De zaak verhuist binnenkort naar Wijnegem na gesprekken met projectontwikkelaar Iret Development. Die bouwt op de achterliggende site het luxehotel Botanic Sanctuary Antwerp. Het Sint-Jorispand zou eventueel als uitbreiding kunnen worden gebruikt.

Eind juni keurde de gemeenteraad een oproep van stedelijk vastgoedbedrijf VESPA goed om het pand voor 49 jaar in erfpacht te geven. Jaarlijks zou dat de stad 83.000 euro opleveren. Schepen Fons Duchateau (N-VA) wees er toen op dat de stad niet was betrokken bij de onderhandelingen tussen De Kringwinkel en Iret Development. “Er zijn zware investeringen nodig. Een hoge vergoeding komt ook andere sociale projecten in de stad ten goede.”

“Antwerpenaar verliest”

Mie Branders, PVDA-gemeenteraadslid, ziet dat anders. “Een spelletje Monopoly is leuk aan de keukentafel, maar in het echte leven zijn er ook echte verliezers. Hier ziet de Antwerpenaar een mooi sociaal en ecologisch project verdwijnen ten voordele van big business. De stad komt niet op voor haar inwoners, maar speelt hier de rol van bankier. Fons Duchateau had de projectontwikkelaar kunnen zeggen: ‘Sorry, jullie plan gaat niet door. Wij blijven verhuren aan De Kringwinkel en zullen de nodige renovatie aan ons eigen pand uitvoeren’. Maar in plaats daarvan trekt ze haar handen van De Kringwinkel.”