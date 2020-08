Protest tegen avondklok aan MAS met lasers en licht: “Strijd tegen discriminerende en ongegronde maatregelen gaat voort” Sander Bral

08 augustus 2020

10u22 4 Antwerpen Na de zestigjarige onafhankelijkheid van Congo in perspectief te plaatsen via projecties op Antwerpse monumenten viseert de groep geëngageerde kunstenaars die zich ‘AWARE & AWAKE’ noemen zich nu op de avondklok. Gewapend met beamers en licht transformeerde het collectief vrijdagavond het MAS en later deze maand komen ook het Stad- en Provinciehuis nog aan de beurt en de Boerentoren. “Onze vrijheden worden ingeperkt en bedreigd met onrechtmatige en dubieuze wetten.”

Los van het feit dat ze tijdelijk is teruggeschroefd door de hittegolf, legt niet iedereen zich zomaar neer bij het überhaupt bestaan van de avondklok in Antwerpen. Een collectief van visuele kunstenaars, dat zich eind juni al liet opmerken in het Black Lives Matter-debat, voert deze maand verschillende symbolische acties aan het MAS, het Stad- en Provinciehuis en de Boerentoren.

“We gaan de strijd aan tegen discriminerende en ongegronde maatregelen ten gevolge van het Covid-beleid”, zegt Beau Van Hoydonck, die spreekt voor het collectief ‘AWARE & AWAKE’. “Onze vrijheden worden ingeperkt en bedreigd met onrechtmatige en dubieuze wetten en de cultuursector wordt voor dood achter gelaten. Daarnaast moeten we met z’n allen alert zijn dat onze rechten, die tijdens deze crisis worden teruggeschroefd, in de toekomst niet permanent in de vergeetput verdwijnen.”

Zelfexpressie

“Met positieve ondertoon en creativiteit willen we een bewustmaking creëren bij de bevolking en tonen dat we opkomen voor onze vrijheid als recht en plicht”, gaat Beau verder. “We willen aantonen dat de straten en openbare pleinen van Antwerpen ruimtes kunnen zijn voor onafhankelijke zelfexpressie, op welk uur van de dag of nacht dan ook. Gewapend met beamers en licht zorgen we voor een tijdelijke en onschadelijke transformatie van de ruimte maar met een verre echo.”

Pride

Normaal gezien zou het collectief dit weekend een projectie doen op vraag van de stad in het teken van Antwerp Pride maar dat is geannuleerd door de coronamaatregelen. “Daarom hebben we naast de algemene rechten en vrijheden in onze beelden ook specifiek gerefereerd naar Pride en de LGBTQ+-gemeenschap, naast de kritiek op de avondklok en het falende cultuurbeleid.”

In de loop van de twee weken zal ook een aftelklok, al ware het oudejaarsavond in een wrange sfeer, op de Boerentoren pronken en de beleidsmakers zullen rechtstreeks aangesproken worden wanneer Stad- en Provinciehuis geviseerd worden.

De Tien

AWARE & AWAKE benadrukt dat in plaats van een avondklok een samenscholingsverbod perfect mogelijk kan zijn om de verspreiding van corona in te dijken, zoals nu tijdelijk door de hitte ingevoerd door de gouverneur. Ook De Tien denken daar zo over, die beweren dat de avondklok ongrondwettelijk is en naar de Raad Van State trekken.

Bekijk de foto’s onderaan dit artikel.