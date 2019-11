Protest gepland tegen komst Matteo Salvini naar Antwerpse Handelsbeurs BJS

27 november 2019

15u57 0 Antwerpen De actiegroep “sociaal en democratisch geëngageerde burgers” wil protesteren tegen tegen de komst van Matteo Salvini. De Italiaanse politicus zal op maandag 2 december een toespraak houden op een meeting van de Europese partij Identiteit en Democratie (ID) in de net gerenoveerde en heropende Handelsbeurs.

Het ‘vreedzaam protest’ zou maandag plaatsvinden aan de hoek van de Meir met de Twaalfmaandenstraat bij de Handelsbeurs. Het kabinet van burgemeester Bart De Wever (N-VA) bevestigt dat er een aanvraag voor de actie is binnengekomen, maar de politie heeft nog geen advies daarover geformuleerd. In principe mag er op de Meir nooit worden betoogd.

De initiatiefnemers stellen dat het “verwonderlijk is dat Vlaams Belang zomaar de beschikking heeft kunnen krijgen over de Handelsbeurs, om daar hun verwerpelijke en hatelijke slogans te gaan roepen”. Ze verwijzen naar het feit dat Vlaams Belanger Gerolf Annemans voorzitter is van de ID-partij en ook partijvoorzitter Tom Van Grieken het woord zal voeren op de meeting. Over Salvini zeggen de actievoerders dat hij “erom bekend staat dat hij migranten gelijkstelt met criminelen”.

De manifestanten wijzen erop dat de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en het stedelijk vastgoedbedrijf AG Vespa als publieke aandeelhouders betrokken zijn bij de Handelsbeurs en roepen hen op alsnog geen toestemming te geven voor de meeting van de ID-partij. “Door een van de meest prestigieuze gebouwen in Antwerpen te laten gebruiken voor het verspreiden en versterken van de antisociale, verdelende retoriek van Vlaams Belang en van Matteo Salvini, dreigen de publieke aandeelhouders feitelijk bij te dragen tot het opzetten van de ene burger tegen de andere”, klinkt het.

De actievoerders hebben ook een petitie gelanceerd die oproept om de Handelsbeurs niet te gebruiken voor “het verspreiden van ideeën die oproepen tot haat en discriminatie”.