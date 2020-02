Prostitutieteam vindt drugs in horecazaken Sander Bral

11 februari 2020

12u50 1

Het prostitutieteam van de lokale politie heeft zondag samen met een hondengeleider en z’n drugshond een zaak gecontroleerd aan de Brouwersvliet. Er was nauwelijks volk binnen, enkel een barvrouw en twee klanten. Eén van de klanten, vermoedelijk een dealer, was in het bezit van cocaïne. Ondanks het stormachtige weer controleerde het team ook nog een tweede pand. In de zaak aan de Oudemansstraat waren ook twee klanten en een barvrouw aanwezig. Ook hier was één klant in het bezit van cocaïne en marihuana. Wat later kwam er ook nog een derde klant binnen. Die bleek ook een gebruikershoeveelheid drugs op zak te hebben.