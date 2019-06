Prostituee springt van drie hoog uit schrik voor overvallers Patrick Lefelon

26 juni 2019

17u40 0 Antwerpen Drie Rotterdammers zijn veroordeeld tot vier jaar cel omdat zij een Roemeense prostituee probeerden te overvallen. De vrouw sprong in paniek van het balkon op de derde verdieping in de Violiersstraat in Antwerpen. Eén van de daders was in Nederland uitgegroeid tot een rolmodel voor jonge criminelen die op het rechte pad trachten te geraken.

De toen 23-jarige Maria I. werkte als prostituee in het Antwerpse Schipperskwartier. Zij maakte in december 2018 plannen om te stoppen met de job en terug te keren naar Roemenië.

Een klant met wie ze bevriend was geraakt, de Nederlander Ouassim B., wist daarvan. Hij dacht dat Maria I. flink wat geld had gespaard en bedacht een plan om haar dat geld afhandig te maken. Hij zakte met twee Nederlandse kennissen af naar Antwerpen om te feesten.

Ouassim B. pikte Maria I. op in het Schipperskwartier. Even later werden zij in de auto overvallen. Maria I. moest mee naar haar appartement in het Schipperskwartier. Daar trok één van de mannen, die een masker droeg, een wapen. De mannen zochten het appartement af op zoek naar geld en cocaïne.

Zowel Maria I. als een bevriend koppel dat ook in het appartement was, bood hevig weerstand. De gemaskerde man lostte enkele schoten toen een slachtoffer een deur probeerde dicht te gooien. Maria I. werd zo bang dat zij naar haar slaapkamer vluchtte. De mannen gingen haar achterna waarop Maria I. van het balkon sprong.

De Roemeense overleefde de val van 8 meter hoog maar raakte wel zwaar gewond.

Rolmodel

De drie verdachten ontkenden dat zij mee in het appartement waren binnengeweest. Eén van de verdachten beweerde zelfs de hele tijd in de kofferbak te hebben gezeten. Hij was de eigenaar van de auto.

Ouassim B. ontkende eveneens bij de overval in het appartement te zijn geweest. Hij was op de vlucht geslagen toen Maria I. uit de auto was gesleurd.

Jhualy A. op zijn beurt beweerde niet in de buurt van het appartement te zijn geweest. Hij had honger en had in het Schipperskwartier de hele tijd in een eethuis gezeten. Na de overval was hij daar terug opgepikt.

De 29-jarige Nederlander Jhualy A. was in eigen land rolmodel voor jonge criminelen die terug op het rechte pad probeerden te raken. Jhualy A. had zelf 7 jaar gezeten. Daarna gaf hij spreekbeurten bij Stichting De Nieuwe Kans over hoe je het leven “van de straat” achter je kan laten en betere keuzes kan maken.

Voor de rechters mochten de excuses niet baten. Zij achten de drie daders schuldig aan de overval op Maria I. Zowel Ouassim B. als Jhualy A. worden veroordeeld tot 4 jaar cel. De eigenaar van de auto, die beweerde in de kofferbak te zitten, krijgt drie jaar cel.

Over de schadevergoeding die de drie aan de revaliderende Maria I. moeten betalen, zal later worden beslist.